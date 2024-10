Patricia Figueroa dijo adiós a Repretel en medio de nostalgia y un profundo mensaje

Patricia Figueroa en su último día en Noticias Repretel, por canal 6, el martes 29 de octubre

Patricia Figueroa le dijo adiós a la televisión este martes 29 de octubre al terminar de presentar la edición meridiana de Noticias Repretel.

La presentadora renunció este lunes a Repretel luego de 26 años en la televisora y antes de finalizar el noticiero le dieron unos minutos para despedirse de los televidentes.

Pero antes, su compañero Roberto Brenes le dio un ramos de flores en nombre de toda la empresa.

“Yo dije que no iba a llorar, pero la verdad es que quiero darle realmente un profundo agradecimiento a esta empresa, sí, casi 27 años que un día me abrió las puertas para poder llegar hasta cada uno de sus hogares. 26 años y 10 meses si no me equivoco, porque la primera vez vine con mi beba en brazos, de verdad que han sido muchísimas aventuras, experiencias, aprendizajes, personal y profesional, gracias. Gracias a cada uno de mis compañeros que están detrás de estas cámaras, a los periodistas, a todos los que están en controles, en sonido, en luces, maquillaje, tanta gente hermosa”.

Patricia Figueroa dijo "mil gracias" a los televidentes de Repretel.

“A cada uno de los expertos que nos ha colaborado en cada una de las áreas, en los diferentes segmentos que tuve la oportunidad de trabajar, mil gracias. Y sobre todo, a cada uno de ustedes allá en sus casas que me abrieron las puertas cada mañana, cada tarde, cada noche, porque la verdad que pasé por diferentes horarios y diferentes programas”.

“Mi eterno agradecimiento a ustedes. Los llevo en el corazón, profundamente agradecida con Dios por esta aventura que fue fabulosa, maravillosa, así que gracias (tira un beso), y mil bendiciones. Nos vemos en lo que Dios permita”, dijo en su última aparición en el noticiero.

Figueroa llegó al canal de La Uruca en 1997 para presentar el programa “Aló, ¿qué tal?”, el cual duró muy poco al tiempo al aire y después la pasaron a presentar en Noticias Repretel.

Patricia Figueroa en su último día en Noticias Repretel, por canal 6, este martes 29 de octubre.

LEA MÁS: Patricia Figueroa revela si su salida de Repretel es su retiro definitivo de la televisión

En junio de 2004 pasó a la revista Giros, que nació en ese año, siendo su figura principal por 20 años.

El 31 de enero de este año se despidió de los seguidores de este programa matutino para pasar de nuevo a presentar Noticias Repretel, función que desempeñaba desde el pasado 6 de febrero.

Pati, como le dicen de cariño, dijo a La Teja que su decisión de dejar el 6 se debía a que sentía que ya era el momento de dedicarle mayor tiempo a sus negocios y a su familia.

Este miércoles de hecho saldrá de viaje con su esposo rumbo a Brasil donde irán a ver el campeonato de la Fórmula 1 con un grupo de amigos.

LEA MÁS: Patricia Figueroa recordó cómo fue su llegada a Repretel hace 26 años

Figueroa dijo que este sería su adiós definitivo a la televisión, pero que como “nunca se puede decir que nunca, jamás”, no descarta regresar algún día.