Patricia Figueroa habla sin filtros de su matrimonio: “Nada es perfecto”

La periodista y empresaria Patricia Figueroa abrió su corazón este lunes al hablar sin filtros sobre su relación con Arnoldo Madrigal, en una fecha muy especial para ambos.

La exfigura de Repretel celebró 35 años de matrimonio con un emotivo mensaje en redes sociales, donde dejó claro que su historia de amor no ha sido perfecta, pero sí auténtica.

Patricia Figueroa y Arnoldo Madrigal celebran este lunes 35 años de casados. (Instagram/Instagram)

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Un amor real, lejos de cuentos de hadas

Paty reconoció que en su relación no ha sido todo color de rosa, pero que eso mismo les ha permitido construir un vínculo sólido con el paso del tiempo.

“¡Qué increíble como pasa el tiempo!”, manifestó Patricia en un comentario que hizo al publicar un video que repasó su historia de amor.

“Al ver atrás, es claro que nada es perfecto, pero sí real, firme y lleno de propósito. Hemos aprendido, caído, levantado y, sobre todo, decidido seguir eligiéndonos cada día”, agregó la exfigura de Repretel.

Patricia Figueroa compartió esta foto del día de su boda. (Instagram/Instagram)

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35 años eligiéndose todos los días

Tras más de tres décadas juntos, Figueroa dejó un mensaje lleno de amor y compromiso hacia su esposo.

“35 años después… seguimos caminando juntos, con amor, con fe y con historia. Y lo mejor… aún no termina”.

La comunicadora también aprovechó para dedicarle unas palabras a su familia en esta fecha tan significativa.

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Patricia Figueroa compartió este mensaje por sus 35 años de casada. (Instagram/Instagram)

Un mensaje lleno de gratitud

Patricia cerró su publicación con una felicitación para Arnoldo Madrigal y un agradecimiento especial para su hija, Estefanía Madrigal, quien forma parte fundamental de su historia.

“Gracias a mi preciosa hija por ser parte de esta historia”, comentó.