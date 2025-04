Patricia Figueroa reveló qué la incomodó tanto en Repretel que la hizo renunciar

Patricia Figueroa se despidió de los televidentes de Repretel el martes 29 de octubre. Fotografía: Archivo LT.

La renuncia de Patricia Figueroa de Repretel, hace cinco meses y medio, la impulsó varias incomodidades que venía sintiendo la periodista desde mucho tiempo antes en el programa en el que trabajaba, Giros.

En el espacio de entrevistas Íntimo, del canal ¡Opa!, Figueroa contó, a mediados de esta semana, lo que pesó detrás de la decisión que tomó el 28 de octubre, cuando renunció a la televisora tras 27 años de trabajar ahí.

Aseguró que los cambios que comenzaron a impactar la revista Giros para hacerla más competitiva, dinámica y fresca la comenzaron a hacer sentir desencajada, al punto que su hija Estefanía le llamaba la atención por cosas que hacía frente a las cámaras.

Figueroa insinuó que la sangre joven, que comenzó a correr entre el equipo de presentadoras, así como los ajustes que hicieron al formato para hacerlo más entretenido y llamativo, la hicieron sentir que su ciclo en la pantalla de canal 6 había terminado.

Patricia Figueroa sentía que ya no encajaba en el perfil de presentadores que la revista Giros tiene desde enero del año pasado. Fotografía: Cortesía Repretel.

“Ya yo no me sentía encajar ahí, a pesar de que amo el programa (Giros) y que es mi bebé porque nací con él, pero esa es la vida, las cosas cambian y es importante uno ubicarse y sentirse cómodo y estar feliz y pleno en todo lo que hace”, mencionó Patricia en el programa de Douglas Sánchez.

“Primero era la música, pero ya, de repente, había que entrar bailando, era día tras día y de pronto tu hija (Estefanía) le dice: ‘Ay, mami, ¿qué es eso?’. Ella de mi vida es muy respetuosa, pero también crítica, y yo sabía que no iba a cambiar mucho eso. No sé si aún bailan o no, pero son cosillas que al final muchas me hicieron sentir joven, pero otras ya no”, confesó.

Cuando empezó a sentirse así, habló con su esposo y su hija. “Ellos querían que yo renunciara. La decisión fue muy conversada porque uno se pone a ver todo: la parte económica, la emocional, el desprenderse. Hice una labor importante en ese sentido y creo yo que eso me hizo sentir más plena”, mencionó.

Cuando decide irse de Giros en Repretel le dan la opción de presentar Noticias Repretel del mediodía. Ella lo asumió, en principio, por tres meses, pero se alargó durante casi 10.

Patricia Figueroa era la consentida de Ítalo Marenco y Rafa Pérez. Fotografía: Instagram de Patricia Figueroa. (Instagram)

“Cuando me dicen quedarme en noticias, yo dije que un ratito más (en la tele) está bien. No sé si debí o no, pero me quedé casi 10 meses hasta octubre. Ya estaba decidida a irme de la televisión”, agregó.

Aceptó que Noticias Repretel tampoco fue lo que esperaba. “Añoré un espacio de noticias como en el que estuve (en el pasado presentó el noticiero de canal 6) y no era el mismo”, dijo.