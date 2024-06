Paula Chavarría está chivísima con Christian Nodal y Ángela Aguilar y les dijo de todo

Paula Chavarría criticó a Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Paula Chavarría no ocultó el gran enojo que tiene con Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes tras varios días de rumores confirmaron este lunes que sí son novios y que están muy enamorados.

La presentadora de Repretel criticó duramente a los dos cantantes y dijo que, por eso, ella prefiere mantener al margen del ojo público su vida personal y amorosa, para evitar las malas vibras y las malas intenciones de la gente.

Chavarría estalló del colerón y hasta tildó de “hipócrita” a Ángela, ya que la prensa farandulera comenzó a desempolvar los mensajes que la hija de Pepe Aguilar compartió una vez en redes, donde se hizo llamar tía de Inti, la hija que tuvieron Nodal y su expareja, Cazzu.

“No entiendo, si ya no están felices en una relación, si ya no quieren estar con alguien, mejor se lo dicen directamente y van y hacen lo que les dé la gana. No entiendo por qué les cuesta tanto”, dijo la periodista en el inicio de sus tres punzantes y ácidos mensajes.

“Quería saber qué opinaban de lo de Nodal, porque suena hasta tóxico. De verdad que hay gente que está esperando a que uno suba la mínima cosa para ver quién es el novio de tal para ir a hablarle e intentar quitárselo. Eso es pura falta de amor propio, autoestima, hay que trabajar mucho en eso, y por eso van y se meten en las relaciones”, mencionó en referencia a todo lo que dice la prensa rosa sobre Ángela Aguilar y el inicio de su relación con Nodal.

Pau insinuó que para evitar que a ella le bajen a su galán es que prefiere no compartir nada de él, ni de su vida amorosa, ni familiar. A Paula se le viene relacionando desde hace varios meses con el futbolista José Gabriel Vargas.

“Siempre he tratado de que mi vida privada sea privada y no exponerme mucho en cuanto a todo: familia, novio, etcétera; pero al final, si lo subo y alguien nos intenta separar, es mi pareja la que tiene que darme ese respeto”, consideró.

Para Paula, nadie debería vivir con miedo de que le quiten al novio o la novia por compartir públicamente fotos con la persona que lo hace feliz, pero sí echó en cara que Nodal le debió poner un alto a Ángela.

“Uno no debería vivir con ese miedo de que si subo una foto y alguien le habla… Cada quien es libre y, si en este caso, Nodal dejó que entrara Ángela Aguilar a su relación, 100 por ciento la culpa la tiene él; pero, ¿qué con Ángela?, más que todo porque eran amigas (Cazzu y ella) y la tía. Eso es lo que me tiembla el ojo, de cualquier manera está mal”, terminó la presentadora de Club Gamers, el nuevo programa de Repretel.

El comentario de Paula no es aislado, ya que las redes arden con las conclusiones que saca la gente de cómo fue que empezó el amor entre Nodal y Aguilar.

