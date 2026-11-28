Paula Picado, una de las dueñas de Teletica, está cumpliendo 60 años este 28 de noviembre y su hija mayor, María Jesús Prada, la sorprendió con un emotivo mensaje.

En redes, la jefa de 7 Días dedicó unas hermosas palabras a su mamá, reconociendo la labor de ella en la etapa de su vida en la que está: la de la maternidad.

Paula Picado junto a sus tres hijas hace unos meses. (Instagram/Instagram)

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Chuza, como le llaman de cariño a María Jesús, recurrió a Instagram para felicitar a su mamá en su sexagésimo aniversario de vida y compartió significativas fotos de doña Paula en su faceta de abuela.

“Sos el origen de mi vida y de la de mi hijo”

“Feliz vida a la mujer que me enseñó a ser mamá con solo amarme. Vos sos el origen de mi vida y de la de mi hijo. Te adoro, mamá. Feliz cumpleaños”, escribió Chuza.

María Jesús Prada compartió hermosas fotos de su mamá Paula Picado al celebrarle sus 60 años. (Instagram/Instagram)

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La empresaria televisiva correspondió el mensaje de su primera hija con un “los amo tanto”.

El mensaje de su hija mayor se une al montón de felicitaciones que doña Paula recibe desde horas antes de este sábado.

El viernes, en la fiesta navideña de los empleados de Teletica, la vicepresidenta de la televisora y directora de Teletica Formatos (división que produce los programas más vistos de canal 7) fue homenajeada con un masivo canto de feliz cumpleaños.

Paula Picado junto a Maximiliano, el hijo de María Jesús Prada y quien la convirtió en abuelita por primera vez en febrero de 2024. (Instagram/Instagram)

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A doña Paula le enviamos saludos desde La Teja, deseándole que este nuevo año venga lleno de bendiciones y buenas noticias.