Periodista Adrián Méndez: de casi morir por covid a narrar el partido más importante de su carrera

El periodista y narrador Adrián Méndez confesó que este partido de la Sele es uno de los más importantes de su carrera. Cortesía

Hace un año y tres meses que el periodista Adrián Méndez salió del hospital Max Peralta, en Cartago, donde estuvo internado 52 días luchando contra el covid-19.

Y, ahora, para su gran dicha, además de estar recuperado, se encuentra a horas de vivir uno de los días más inolvidables de su carrera porque narrará para los oyentes de Teletica Radio (91.5 F.M.) el partido de repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda.

Adrián se prepara desde hace rato para este gran momento y aseguró estar listo y con los pulmones fortalecidos para cantar al menos dos goles de la Sele.

La Teja habló con él para conocer más de su salud y de su sentir ante el partido clave.

- ¿Cómo ha seguido después de lo que vivió con el covid-19?

Me siento superbién en muchos aspectos, personales, laborales y, bueno, me vengo preparando casi desde noviembre para estar bien para un partido como estos. Estoy muy feliz de poder relatar ese juego.

- ¿Cómo que se viene preparando desde noviembre?

Desde noviembre que empecé a trabajar de nuevo he tenido una continuidad con trabajos físicos, de respiración, para medir muchas cosas. El mismo noviembre me había dado de alta el neumólogo entonces, he venido trabajando, midiendo la respiración... Yo tengo que estar seguro de que no me va a faltar el aire. Sigo monitoreando la oxigenación y estoy en condiciones perfectas para narrar el partido sin problema.

- ¿Sigue en rehabilitación física y en terapia?

Sí, sigo en terapias físicas sobre todo para estimular el tibial anterior (un músculo) de las dos piernas, que es lo que tengo inflamado todavía, pero ya gracias a Dios en el pie izquierdo no necesito ningún tipo de aparato, puedo caminar por mí mismo; en el pie derecho aún tengo que caminar con una liga.

Los médicos decían que yo volvía a caminar hasta dentro de un año, o sea, para los médicos yo empezaba a dar los primeros pasos este mes, pero gracias a Dios la recuperación ha sido rápida.

Adrián ya tiene listas sus anotaciones y se siente puras tejas para narrar el partido junto a sus compañeros de Teletica Radio. Cortesía

- Acaba de cumplir tres años en Teletica, ¿qué significa estar de nuevo en las canchas y con la oportunidad de narrar el partido de repechaje de la Sele?

Sí, acabo de cumplir tres años en Teletica Radio, en TD Más y en Teletica.com, es doble la felicidad.

Como relator este es el partido de fútbol más importante que voy a narrar en mi historia de relator de fútbol. He estado en muchas eliminatorias, pero nunca narrando, y por la radio en la que estoy, por la empresa en la que estoy, que tenemos los derechos, es para mí el partido de fútbol más importante, primero por todo lo que me ha pasado en el último año y, segundo, porque es un partido trascendental para Costa Rica. Se va a convertir en el partido top de narración en mi historia.

- ¿A qué hora empieza la transmisión en la radio?

A las ocho de la mañana ya estamos al aire con los compañeros Cristian Sandoval y Eduardo Castillo desde Catar y todo el despliegue. Vamos a tener compañeros en San Pedro (Montes de Oca), en el “fan fest” del Estadio Nacional y nos quedamos transmitiendo el partido desde cabina.

Yo voy a estar durante toda la transmisión especial, pero lo fuerte mío va a ser narrar el partido.

Méndez regresó a Teletica en noviembre del año pasado y dice que desde entonces se viene preparando para la transmisión especial de este martes. Cortesía

- ¿Cómo se prepara un narrador en cuanto a datos y anotaciones antes de un partido así?

Con Costa Rica no hay ningún problema con las anotaciones de los nombres y con Nueva Zelanda desde hace meses venimos estudiándolos, las pronunciaciones, los puestos y cómo son físicamente.

Lo que pasa en ese aspecto es que uno tiene que controlar mucho la emoción, aunque es trabajo, al fin y al cabo es algo que a uno lo apasiona entonces hay que tener mucho autocontrol, o sea, no perder la emoción nunca ni el tema de la descripción y el relato, pero sí mucho control de emociones.

- ¿Cómo cuida la voz antes una transmisión así de importante?

Más que todo es evitar gritar, hablar fuerte, hay que dormir bien en la noche, evitar bebidas frías, con hielo. Se evita cualquier cosa con tal de que la garganta no se joda por la mínima cosa.

- ¿Cómo cree que le va a ir a la Sele?

Vamos a ganar, téngalo por seguro. No va a ser fácil, vamos a sufrir, pero vamos a clasificar.

- ¿Cuál cree que sería la alineación perfecta?

Yo tengo mi alineación, que sería así: Keylor Navas de portero, Keysher Fuller, lateral derecho; Oscar Duarte y Francisco Calvo de defensas centrales; Bryan Oviedo en la lateral por la izquierda.

Volantes de contención en el mediocampo Yeltsin Tejeda y Celso Borges, volante 10 o enganche Bryan Ruiz; extremo por derecha Joel Campbell y extremo por izquierda Johan Venegas; de centro delantero Anthony Contreras.

- Les está apostando a los de más experiencia...

Claro, hay que usar colmillo y aparte tienen calidad.

El periodista abandonó el hospital de Cartago el 31 de marzo de 2021 luego de estar en coma por el covid-19. Archivo

- ¿A cuáles les tiene fe para anotar?

Definitivamente cualquiera de los tres. Joel Campbell, Anthony Contreras o Johan Venegas.

Yo digo que siempre que hay un gol de la Sele el que está detrás es Joel Campbell, anotando, asistiendo o armando la jugada.

- ¿Cuántos goles cree que le va a tocar cantar?

Yo digo que dos goles de la Sele, nada más, con eso para no sufrir. Me inclino por un 2 a 0.

- ¿Cree que le tocará contarles a los oyentes que clasificamos al Mundial?

Vamos a estar en el Mundial con España, Alemania y Japón en noviembre, si Dios así lo permite.

El narrador le tiene mucha fe a Joel Campbell. Archivo (Jose Cordero)

- ¿Le gustaría ir a cubrir el Mundial y narrar los partidos desde allá?

Por supuesto. Es el máximo evento de fútbol que puede cumplir un periodista y es un sueño que uno siempre tiene. Lo veo desde niño y si se da perfecto, si no pues vamos a ver, hay más mundiales a futuro.

- ¿Cómo se siente al saber que es a través de su voz que los oyentes van a vivir un día inolvidable?

Más porque es un horario muy de radio, mucha gente va a andar en la calle y no puede ver el partido, entonces yo sé que sí va a haber mucha gente en sintonía. Hay que hacer bien las cosas por todas las personas especiales que nos escuchan, con mucho respeto y con mucho cuidado.

