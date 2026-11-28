Daniela Mora Solis, experiodista de canal 7, contó una anécdota de cuando trabajaba en televisión.

La periodista Daniela Mora Solís demostró que para salir adelante hay que tener un poquito de valentía, una buena actitud y, en ocasiones, hasta perder la vergüenza.

La comunicadora compartió este viernes una anécdota de sus tiempos en televisión que provocó más de una sonrisa, pues confesó que entre una transmisión en vivo y otra no tenía ningún problema en tocarles el timbre a desconocidos para pedirles prestado el baño.

Sí, así como lo lee. Daniela contó que cuando trabajaba como periodista de Telenoticias y debía cumplir con diferentes transmisiones en directo, en ocasiones tenía que resolver una necesidad tan básica como encontrar dónde ir al servicio sanitario.

Y como el tiempo apremiaba, no se quedaba esperando a encontrar un lugar conocido. Simplemente, tocaba la puerta de alguna casa y preguntaba si podía utilizar el baño.

“Hola, señora que nunca he visto. Estoy transmitiendo en vivo, si quiere ponga las noticias... ¿Me presta su baño?”, recordó entre risas sobre la manera en que se presentaba.

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Lo más curioso es que, según contó, nunca recibió una negativa. ¡Todo lo contrario! En varias ocasiones la amabilidad de las personas iba mucho más allá de prestarle el servicio sanitario, pues hasta terminaban invitándola a desayunar.

“Es más, acá en confianza: muchas veces hasta nos terminaban invitando a desayunar jajaja”, compartió.

Pero detrás de esa divertida historia hay una filosofía que Daniela asegura aplicar desde entonces y que le ha servido muchísimo en diferentes aspectos de su vida: preguntar sin miedo porque el “no” ya lo tiene asegurado.

La periodista explicó que muchas veces las personas dejan pasar oportunidades por temor a que alguien les diga que no, cuando en realidad no pierden nada con intentarlo.

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De hecho, aseguró que esa forma de enfrentar las situaciones le ha abierto puertas increíbles. Entre los beneficios que ha obtenido, mencionó oportunidades laborales, clientes y amistades muy valiosas.

También ha acumulado una colección de historias absurdas que ahora puede contar y, sobre todo, ha aprendido a reírse de sí misma cuando termina en alguna situación inesperada.

“Porque te ves en una situación ridícula y dices: ‘ah, mira, o me callo o le pido ayuda a alguien y nos reímos los dos’”, reflexionó.

Daniela Mora trabajó cinco años en Telenoticias. (Alonso Tenorio)

Para Daniela, mostrarse vulnerable y acercarse a las personas con una sonrisa puede hacer una gran diferencia. Aunque no siempre se obtenga la respuesta que uno espera, considera que vale la pena intentarlo.

“A veces vamos por la vida con miedo a preguntar y que nos digan que no. Pero si pones una sonrisa, eres vulnerable delante de las personas, tal vez te digan que sí”, concluyó.

Mora trabajó cinco años en Teletica; sin embargo, fue despedida en el 2016 y actualmente trabaja para que los profesionales sean más visibles en LinkedIn y puedan mostrar su potencial.

Ahora, con esta publicación, Daniela deja ver otra faceta de su personalidad y comparte una lección que aprendió a punta de experiencias: a veces, una puerta que uno se atreve a tocar puede terminar abriendo muchísimas otras oportunidades.

¡Y quién iba a imaginar que hasta pedir prestado un baño podía convertirse en una filosofía de vida!