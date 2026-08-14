Periodista recuerda cómo la vida le cambió (para bien) después de ser despedida de Teletica

La comunicadora trabajó para Telenoticias por cinco años. (Archivo/Archivo)

Hace 10 años, Daniela Mora Solís estaba en el horario estelar de Telenoticias y, al día siguiente, su vida había cambiado por completo.

La presentadora y periodista recordó que perdió su trabajo, el apartamento donde vivía y, mientras su papá estaba enfermo, tuvo que irse a vivir a un cuarto que le prestó una tía.

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Daniela tenía apenas 24 años y llevaba cinco años trabajando en televisión, un empleo que había conseguido cuando tenía 19 y que se había convertido en una parte importante de su identidad.

“Era Daniela, la que sale en tele, y cuando me despidieron, ya no supe quién era”, recordó.

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La expresentadora contó que en ese momento sentía que había perdido todo y que incluso pensaba que ya había alcanzado su máximo potencial.

La situación también afectó fuertemente su estado emocional. Daniela confesó que hubo momentos en los que pensó en quitarse la vida.

“Llegaba a la casa de mi tía llorando. Y en la entrada me obligaba a sonreír para no preocupar a nadie”, contó.

Mientras atravesaba aquella etapa, veía cómo sus ahorros disminuían y con ellos también su esperanza.

Sin embargo, la comunicadora asegura que la vida terminó sorprendiéndola.

Pocos meses después conoció al hombre que se convertiría en el amor de su vida y con quien formó una familia. Además, aquel siguiente trabajo le confirmó que trabajar para alguien más no era lo suyo.

Daniela Mora Solís recordó la difícil etapa que vivió hace 10 años, cuando perdió su trabajo en televisión y tuvo que vivir en un cuarto prestado. (captura/captura)

Hoy, 10 años después, asegura sentirse feliz, realizada, saludable y en paz.

La periodista también encontró una nueva forma de ayudar a otras personas: actualmente trabaja para que profesionales sean más visibles en LinkedIn y puedan mostrar su potencial.

“Aprendí que todo pasa. Que construimos nuestra propia suerte y que siempre debemos agradecer lo que nos pasa”, reflexionó.

La expresentadora compartió su historia luego de escuchar un podcast en el que se les pregunta a los invitados cuál es su “fracaso favorito”.

Para Solís, aquel difícil momento terminó convirtiéndose precisamente en eso: su fracaso favorito.