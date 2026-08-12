Dos reconocidos periodistas de Teletica estarían viviendo un inesperado romance

Dos reconocidos periodistas que trabajan en televisión y son compañeros en el mismo canal estarían viviendo un inesperado romance desde hace algunos meses.

Se trata de la reportera de Telenoticias, Michelle Campos, y el reportero de 7 Días, Gabriel Pacheco, quienes llevan semanas “echándose al agua” con sutiles mensajes en redes.

Michelle Campos y Gabriel Pacheco ya hasta compartieron transmisiones juntos en el noticiero para el que trabajan. (Instagram/Instagram)

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La más reciente ocasión en que ambos presumieron de su discreto amor fue el pasado 2 de agosto en la romería, actividad a la que asistieron juntos y se mostraron felices y bastante cerquita en unas fotos que compartieron desde las afueras de la basílica, en Cartago.

Michelle Campos compartió esta publicación junto a Gabriel Pacheco el día de la romería. (Instagram/Instagram)

Periodistas guardan silencio

Ni Michelle ni Gabriel respondieron el mensaje que les envió La Teja hace días para confirmar si tienen o no una relación amorosa; sin embargo, fuentes de este medio nos aseguran que sí, pero que no quieren exposición.

Ambos se comentan algunas publicaciones en redes sociales con emoticones que evidencian que entre ellos hay algo más que una relación de compañeros de trabajo.

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Michelle Campos y Gabriel Pacheco han hecho discretas publicaciones de su romance en redes sociales. (Instagram/Instagram)

El revelador mensaje de mayo

Por ejemplo, en mayo pasado, Michelle celebró su cumpleaños. “Gracias mayo, por tanto”, escribió la periodista junto a un emoticón de un corazón.

Gabriel reaccionó a ese posteo con un “feliz vida” y otro corazón rojo. “Gracias por tanto”, escribió ella. Al final del mensaje, Michelle adjuntó el mismo emoticón, dando a entender que Cupido los flechó.

Gabriel trabaja en 7 Días desde marzo de 2024, mientras que Michelle lleva un año en Telenoticias.

Michelle Campos y Gabriel Pacheco se "hablan" mucho por medio de emoticones en redes. (Instagram/Instagram)

Ellos no son los únicos periodistas enamorados de esa televisora. Hace unos meses Jason Ureña y Valeria Martínez también nos confirmaron que están de novios. Ellos trabajan en Telenoticias.

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