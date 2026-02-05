Periodista de Telenoticias abre el corazón y relata la dura lucha que libra desde hace 10 meses

La periodista de Telenoticias, Michelle Campos, abrió su corazón este jueves y relató la difícil lucha personal que enfrenta desde hace casi un año, una situación que ha impactado profundamente su confianza y autoestima.

Michelle Campos trabaja en Telenoticias desde hace casi un año. Fotografía: Instagram Michelle Campos. (Instagram/Instagram)

Una lucha silenciosa que muchos no notan

Campos se sinceró sobre el proceso que vive y afirmó que quienes han pasado por lo mismo la entenderán mejor que nadie.

La figura del noticiero de canal 7, de Teletica, reveló que desde hace 10 meses enfrenta un brote de acné que le ha afectado más de lo que muchos imaginan.

“Vengo a contarles una situación personal. Algo que me ha estado afectando en los últimos 10 meses y es mi brote de acné”, dijo Michelle, quien está a punto de cumplir un año en Teletica.

Periodista de Teletica se sincera sobre situación personal que enfrenta

El maquillaje oculta una realidad emocionalmente dura

La comunicadora explicó que muchas personas no se percatan de su condición porque el maquillaje logra disimular los brotes; sin embargo, decidió mostrarse al natural para evidenciar cómo luce realmente su piel.

“Tengo espinillas, situación que me afecta muchísimo mi confianza y autoestima, por supuesto. Las personas que han pasado por eso saben de qué les hablo”, expresó.

Ponerse en manos expertas fue la decisión clave

En medio de esa lucha constante, Michelle tomó una decisión importante: buscar ayuda profesional. Según contó, la especialista que la atiende logró identificar un tratamiento adaptado a su tipo de acné, su rostro y su caso específico.

La periodista, reconocida por su cobertura en temas políticos, explicó que el tratamiento incluyó una limpieza profunda del rostro para eliminar grasa y “focos” que provocan la aparición de espinillas.

Además, le aplicaron un peeling y una mascarilla profunda, procedimientos que ayudaron a mejorar notablemente la apariencia de su piel.

Michelle Campos mostró sin filtros el estado de su cara producto del difícil brote de acné que enfrenta desde hace 10 meses. Fotografía: Instagram Michelle Campos. (Instagram/Instagram)

Resultados visibles en pocos días

Campos celebró los avances logrados en muy poco tiempo y compartió el resultado con sus seguidores.

“A dos días del protocolo, así se ve mi piel. El acné está más apagado de como lo tenía”, afirmó con alivio.

La periodista mostró el antes y después de su rostro, evidenciando que el tratamiento está dando muy buenos resultados y que su calvario podría estar llegando a su fin.

Periodista de Telenoticias mostró el antes y después de la situación que enfrenta

Un problema que otras figuras de Teletica también han enfrentado

Con su testimonio, Michelle hizo público un problema que su compañera de Teletica, Jennifer Segura, también ha externado padecer y por el que ha dado una gran batalla personal para corregirlo.

