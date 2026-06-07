Periodista costarricense dejó sin palabras al papa León XIV con especial regalo

Jovel Álvarez, periodsita tico en el Vaticano, anda en Madrid junto con la comitiva del papa León XIV. (Instagram/Instagram)

Un consejo de su abuelita terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para el periodista costarricense Jovel Álvarez, quien logró entregarle un regalo muy especial al papa León XIV durante un vuelo entre Roma a Madrid.

El comunicador, quien en varias ocasiones ha colaborado como corresponsal de Teletica en Europa, aprovechó la cercanía con el pontífice, pues iban en el mismo avión para darle un auténtico pedacito de Costa Rica: un chorreador artesanal.

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El papa León XIV quedó sorprendido con el regalo que le hizo periodista tico.

La idea surgió gracias a una recomendación de su abuela, de casi 100 años, quien le hizo una petición muy particular antes del encuentro.

“Mi abuela, que tiene 99 años, me dijo: ‘El papa tiene que tomar el café como lo tomamos nosotros’. Esto es un chorreador”, le comentó Álvarez al Santo Padre mientras le entregaba el presente.

El papa León XIV quedó sorprendido con el regalo que le hizo periodista tico. (redes /Facebook)

Según relató el periodista, la reacción de León XIV lo sorprendió muchísimo. Al ver el chorreador, el Papa sonrió, mostró una expresión de asombro y de inmediato pareció reconocer el tradicional utensilio costarricense.

“Lo que más me sorprendió es que parecía saber qué era. No le fue ajeno para nada”, dijo.

El comunicador recordó que el pontífice ya había manifestado en otras ocasiones su gusto por el café costarricense, por lo que consideró que el detalle era perfecto. Obviamente, también le llevó un paquete de café tico.

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Cabe recordar que el papa vivió un tiempo en Costa Rica por lo que no ocultó su asombro al ver el chorreador pintado con imágenes típicas.

Un encuentro breve, pero cargado de sabor tico y de una historia familiar que ahora forma parte de los recuerdos más especiales del periodista.