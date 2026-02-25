Corresponsal de Telenoticias en el Vaticano pasa por un durísimo momento

El periodista Jovel Álvarez comunicó este martes la dura situación personal que enfrenta a miles de kilómetros de Costa Rica.

El corresponsal de Telenoticias en el Vaticano y parte de Europa anunció el fallecimiento, en nuestro país, de una de las personas más importantes en su vida: su abuela Julia.

Jovel Álvarez ha aparecido varias veces en Telenoticias como corresponsal de el Vaticano. Fotografía: Cortesía Jovel Álvarez. (Cortesía/Cortesía)

Un mensaje desde el corazón de Roma

Álvarez compartió la noticia por medio de una historia en Instagram, utilizando como escenario el atardecer romano y la imponente basílica de San Pedro.

“Con este atardecer maravilloso desde el Vaticano, puedo recordar a mi abuela Julia, quien ayer (lunes) falleció en Costa Rica y quien me acompaña y acompañará siempre”, afirmó Jovel.

El comunicador cerró su mensaje con palabras llenas de amor y gratitud.

“Gracias por todo, Tita”, agregó.

Así confirmó corresponsal de Telenoticias en el Vaticano la dura noticia

Una figura tica en el Vaticano

Jovel ganó popularidad en el país por su cobertura internacional para Telenoticias, especialmente durante la muerte del papa Francisco en abril de 2025, así como en otros acontecimientos de relevancia mundial desde Europa.

Oriundo de Alajuela, el periodista lleva varios años viviendo al otro lado del Atlántico, donde ha consolidado una exitosa carrera como corresponsal independiente.

Un hito histórico en su carrera

Hace algunos meses, Álvarez se convirtió en el primer periodista costarricense en viajar en el avión papal, tras formar parte del grupo de comunicadores que acompañaron al papa León XIV en su primera gira internacional por Turquía.

Ese logro marcó un antes y un después en su trayectoria profesional, posicionándolo como una de las voces ticas más destacadas en la cobertura del Vaticano.

Jovel Álvarez es alajuelense y ha transmitido varias veces para Telenoticias desde el Vaticano. Fotografía: Cortesía Jovel Álvarez. (redes/Instagram)

Dolor a la distancia

Ahora, mientras continúa con su labor informativa desde Europa, enfrenta el dolor de perder a su abuela sin poder estar físicamente en Costa Rica.

Desde La Teja enviamos un abrazo solidario a Jovel Álvarez y a toda su familia en estos momentos difíciles.