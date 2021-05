“Tuve que suspender por una semana y media la dieta y los ejercicios por la alergia. No podía comer nada con gluten, estuve a punta de lechuga y ciertas carnes para que no me se diera algo peor. La dieta (que le puso la doctora Vindas) no la pude cumplir del todo, pero todo fue por temas de salud, no por indisciplina”, aclaró.