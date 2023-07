Periodista de canal 8 le respondió así a seguidora que le pidió que dejara su “risa de menso”

Alexis Jiménez, periodista de canal 8 de Multimedios, siempre se la pasa en una pura risa. Cortesía

El periodista Alexis Jiménez, del programa “Mi casa es su casa”, de canal 8, suele ser muy alegre y simpático y por ende casi siempre anda con una sonrisa de oreja a oreja.

Precisamente por su forma de ser, además por su profesionalismo, es que se ha ganado el cariño de muchos televidentes; sin embargo, al parecer, no a todos les cae bien que sea así de risueño.

Al menos así se lo hizo saber una seguidora identificada como Magda L. Rodríguez, quien le escribió: “Si tan solo dejara la risa de menso, me daría por satisfecha”.

Alexis, al ver dicho comentario, no se quedó callado y le respondió: “Magda L. Rodríguez de la abundancia del corazón habla la boca y no pienso dejar de reir. La risa es parte de mí, me hace muy feliz y hago muy feliz a mucha gente”.

Muchos le aplaudieron la respuesta y hasta le contestaron: “Ríase de todo. Del infortunio y de los buenos tiempos, de la vida, de la muerte y de ese comentario”. También le pusieron: “Cariño, tu sonrisa nos ilumina a muchos, si hay arrugas de las que me siento orgullosa es de las que tengo por sonreír”.

Así que a la televidente le tocará cambiar de canal cada vez que salga Alexis en canal 8, porque el periodista ya dejó claro que no apagará su risa por más que algunos les incomode verlo feliz.