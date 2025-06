Periodista de Las Historias, Felipe Loaiza, recibió una gran noticia que le alegra el corazón

El pasado 25 de mayo sufrió una recaída con 30 desmayos, una convulsión y sangrado. Fue tratado en el hospital y se ausentará de 'Las Historias' por una semana aproximadamente. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

El periodista Felipe Loaiza, del programa Las Historias, en estos días, recibió una gran noticia que le tiene el corazón muy contento.

Resulta que el ahora presentador del espacio de canal 11, tuvo que ir el jueves anterior a revisión técnica, como le dice él, a su chequeo médico, el cual tiene que hacerse, constantemente, en el hospital tras ser operado del corazón, en dos ocasiones.

El cartaginés solía sufrir de muchos desmayos, y cuando decimos muchos son muchos, por lo menos unos 60 a diario, y tuvo la gran bendición de ser operado de su corazón en el 2018, y en el 2020, tras ser diagnosticado con el síncope neurocardiogénico vasovagal, que se caracteriza porque las venas del corazón no funcionan con normalidad y la sangre no llega a los órganos que le necesitan.

Resulta que ahora, a finales de mayo, le volvieron los desmayos, pero en menos cantidad, y convulsionó en dos ocasiones, por lo que ha tenido que estar en revisión constante.

Este jueves acudió al servicio de cardiología, donde le practicaron algunos exámenes y, según contó, en un video que grabó de todo lo que le hicieron y del personal que lo chinea cada vez que llega al hospital, todo salió puras tejas.

Felipe tiene un marcapasos en su corazón, el cual también chequearon, y tras finalizar con todos los exámenes, los médicos le dieron la buena noticia que ya no tendrá que operarse nuevamente dentro de tres años, sino que ahora será hasta dentro de cinco.

“Ya llegué a casa, me fue bien, les puedo contar que ahora me tengo que operar dentro de cinco años, no tres como pensaba, y puedo decir que pasé la revisión”, dijo muy feliz.