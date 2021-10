Periodista de Multimedios se llevó un pacho al llamar Melissa Mora a Melissa Durán

¡Las cosas que pasan cuando estamos al aire! 🙈😅 #SomosFamilia #AlMinuto Posted by Multimedios CR on Thursday, October 14, 2021

El periodista y presentador de Multimedios Alejandro Ramírez ha estado muy pendiente de lo que pasa en torno a Melissa Mora y al divorcio con Jonathan Picado, que se anunció este miércoles.

Esto porque, en una edición de Telediario al minuto, la mañana de este jueves, confundió los apellidos de su compañera Melissa Durán con los de la ramonense, que ha tanto ha dado de qué hablar en las últimas horas.

“Tenía miedo de hacer eso desde que Melissa Durán empezó a trabajar con nosotros hace más de un mes. Los primeros yo lo pensaba y fue por como vino vestida y eso que no la han escuchado cantar porque ahí sí la confusión es inevitable”, dijo Alejandro mientras su compañera trataba de tranquilizarlo.

Melissa Durán no aguantó la risa al ver la pelada de su compañero Alejandro Ramírez. Facebook. Melissa Durán no aguantó la risa al ver la pelada de su compañero Alejandro Ramírez. Facebook.

El video lo compartió el canal en sus redes sociales y ya anda por todos los chats de WhatsApp como suele suceder en estos casos.

El periodista contó a La Teja que acababa de revisar los periódicos y se hablaba del divorcio de Meli, por eso se le quedó en la mente su apellido.

Es la primera vez que le pasa un pacho así en los dos años y medio que lleva de ser parte del 8.

“Me fui resbalado después de leer las noticias del divorcio de Melissa Mora, es cierto que yo me había preparado todo el mes pero esta vez se me quedó en la mente. Tuve que aceptarlo y nos reímos, de hecho me costó concentrarme porque de repente escuchaba risas y sabía que eran por eso”, comentó.

Por su parte Meli Durán señaló que es algo que le pasa a cada rato y que no le molesta en lo absoluto.

“Bueno, si, me pasa mucho que me cambian el apellido. Yo siempre lo tomo con humor. Conozco a Melissa Mora y es una gran persona, la respeto mucho, así que siempre me hace gracia”, dijo Durán.

“Mi esposo es Mora y mis hijas también. Entonces lo que siempre digo es que si aquí se heredará el apellido del marido, entonces Ale estaría en lo cierto”, añadió entre risas.