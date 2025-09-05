Periodista de Repretel debutó en la televisión de Nicaragua y así le fue

Carlos Chinchilla es parte del equipo de Deportes Repretel que cubrió el partido eliminatorio entre Costa Rica y Nicaragua. Fotografía: Instagram Carlos Chinchilla. (Instagram/Instagram)

El periodista de Deportes Repretel, Carlos Chinchilla, debutó en la televisión nicaragüense como invitado al programa Acción 10 en la mañana, del Canal 10 de Nicaragua.

LEA MÁS: Periodista deportivo de Repretel ya piensa en hijos a tres meses de casado

Chinchilla gozó de la gran oportunidad gracias a que Repretel lo envió a ese país a la cobertura del partido eliminatorio entre Costa Rica y Nicaragua, este viernes, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El periodista tibaseño había dicho a La Teja hace unas semanas que soñaba con la oportunidad de cubrir las eliminatorias del mundial, algo que la televisora de La Uruca le hizo realidad, al menos en esta primera etapa.

Carlos compartió cámaras en el canal del país vecino con el periodista deportivo Kevin Cruz, quien compartió en Instagram una foto de ellos juntos en el set de transmisión.

Carlos Chinchilla debutó en la televisión nicaragüense al lado del periodista Kevin Cruz. Fotografía: Instagram Carlos Chinchilla. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Periodista de Repretel se tatuó en el brazo a la Virgen de los Ángeles por una increíble razón

“Nuestro canal hermano, Repretel, nos acompaña en el estudio previo al partido de Costa Rica y Nicaragua”, escribió Cruz en una historia que publicó en su Instagram y que Carlos replicó en sus historias.

Chinchilla lleva tres años trabajando en Repretel y según dijo a este medio hace unas semanas, su paso por esa televisora ha representado mucho crecimiento, que ahora se evidencia con esta oportunidad que tuvo en el Canal 10.

“Ha sido todo un aprendizaje en muchos aspectos porque, la verdad, hay retos todos los días. Gracias a Dios ahorita estoy muy estable, estoy muy bien, tengo mucha oportunidad tanto en radio como en tele, de explotar donde uno se puede ir manejando de la mejor manera”, resumió en una entrevista que nos dio en julio.

LEA MÁS: Periodista de Repretel comparte fotos de su boda a un mes del “sí, acepto”