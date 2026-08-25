Periodista de Telenoticias accidentado en Limón recibió noticia que podría llevarlo al quirófano

Jason Ureña, periodista de Telenoticias, sigue fuera de las cámaras a la espera de que los médicos decidan si lo tienen que operar. (Cortesía/Cortesía)

El periodista de Telenoticias Jason Ureña recibió este martes una noticia que confirma una sospecha que tenía desde el aparatoso accidente de tránsito que sufrió hace poco más de una semana: tiene una fractura en uno de los dedos de la mano izquierda.

Sin embargo, todavía hay una gran incógnita por resolver y tendrá que seguir esperando para saber si esa lesión requerirá una operación o si podrá recuperarse utilizando una férula.

El comunicador de canal 7 tuvo cita en el Instituto Nacional de Seguros (INS), donde le dieron los resultados del TAC que le realizaron la semana anterior, pero según explicó, la persona que lo atendió no era la especialista encargada de tomar la decisión definitiva.

“Me dice que en el informe se ve una fractura en uno de los dedos y una calcificación en otro de los dedos, pero que el especialista tiene que tomar la decisión, si es necesario operar o solo usar férula”, comentó.

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Según le indicaron, deberá regresar este miércoles y la incapacidad, que inicialmente llegaba hasta este martes, le fue extendida por más días, por lo que seguirá alejado de las cámaras hasta que el ortopedista defina si va para cirugía.

Además, le recetaron nuevos medicamentos para ayudarlo a controlar el dolor que todavía presenta en la mano y el brazo izquierdo.

Jason Ureña sufrió el accidente mientras regresaba de Limón hacia San José, tras pasar el Día de la Madre con su familia. (Teletica/Teletica)

Viaje para el recuerdo

Jason sufrió el accidente el 16 de agosto, cuando regresaba de Limón hacia San José, después de pasar el fin de semana con su familia para celebrar el Día de la Madre y los cumpleaños de su mamá y su padrastro.

Ese domingo salió de la casa de su mamá cerca del mediodía, pero antes de ingresar a la carretera que comunica con Turrialba, decidió pasar a saludar a un amigo y comprar unos patís.

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Esos días había llovido mucho y el incidente ocurrió antes de llegar al cruce de Moín.

“En un momento había como agua acumulada y sentí que el carro me empezó a derrapar. Inmediatamente el carro me tiró hacia la derecha”, recordó.

A su lado circulaba otro vehículo y, para evitar golpearlo, giró el volante a la izquierda, pero perdió completamente el control del Tucson que conducía y terminó impactando una valla y quedó volcado fuera de los dos carriles.

Jason Ureña, periodista de Telenoticias, anda con su mano así tras su accidente en Limón. (redes/Cortesía)

“Uno va viendo todo eso como en cámara lenta. El carro se volcó hacia la izquierda, uno por instinto trata de protegerse levantando la mano. Entonces, cuando el carro volcó, la mano quedó del lado de la ventana. La ventana se reventó y yo vi como los vidrios se incrustaron en el brazo y vi como se iba raspando”, recordó.

Después, tres conductores que presenciaron el accidente lo ayudaron a salir del vehículo y le cubrieron la mano, que estaba sangrando bastante.

Papás lo auxiliaron

El accidente ocurrió a los pocos kilómetros de la casa de sus papás, quienes llegaron en minutos y lo trasladaron al hospital de Limón, mientras unos amigos se hicieron cargo de su carro.

Jason contó que en el centro médico le retiraron los vidrios que habían quedado incrustados, le limpiaron las heridas y le realizaron los primeros rayos X.

Sin embargo, los médicos no pudieron confirmar para ese momento si había una fractura debido a la gran inflamación que presentaba.

“Tengo varios raspones, una quemadura bastante profundilla en la parte de arriba y todavía está bastante hinchada en los dedos. Hay varias cortaduras y en el dedo pequeñito, creo que fue la parte que me dijeron que tocó un vaso, entonces eso hizo que sangrara mucho”, mencionó.

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El periodista de Telenoticias seguirá lejos de las cámaras por varios días. (redes/Facebook)

Con el paso de los días, Jason ha podido analizar con más calma todo lo que ocurrió y reconoce que tuvo mucha suerte, pues el accidente pudo ser peor.

También reconoció que el llevar puesto el cinturón de seguridad fue fundamental y que el tipo de vehículo que conducía pudo ayudar a que el impacto no fuera peor.

“Mi mamá dice que el mejor regalo de cumpleaños que recibió es que yo siga con vida”, dijo.

Su pareja está ayudándolo

Ureña, además, contó que ya se vino de Limón a su apartamento, que está ubicado cerca de Teletica, y que es ahora su pareja, la periodista Valeria Martínez, quien lo ha estado cuidando.

Ella se ha convertido en una pieza fundamental en su recuperación, pues pese a que sigue trabajando en Telenoticias, aprovecha sus espacios libres para acompañarlo a las curaciones, ayudarlo a ponerse la ropa, prepararle la comida y estar pendiente de que tome sus medicamentos.

“Ella ha estado haciendo un gran esfuerzo. En las horas que tiene chance de almorzar, viene y me ayuda a llevarme al hospital del trauma para las curaciones, para las citas, me ayuda a ponerme la camisa, hasta a amarrarme los zapatos”, contó.

La periodista Valeria Martínez, quien también trabaja en Telenoticias, es quien lo está cuidando ahora. (redes/Instagram)

Para Jason, situaciones como estas permiten descubrir el verdadero apoyo de una pareja.

“Es muy fácil amar a alguien en momentos bonitos, en ese paseo a la playa o en cosas así bonitas, pero en estos momentos es cuando uno se da cuenta si una persona lo ama de verdad”, expresó.

El periodista también ha recibido el respaldo de sus compañeros del canal, quienes han estado muy pendientes de su recuperación.