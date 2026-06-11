Farándula

Periodista de Teletica dejó al descubierto uno de los secretos mejor guardados de la transmisión mundialista de canal 7

Dicen que la televisión es magia y el periodista de Teletica así lo demostró

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Por Silvia Núñez
Teletica
Teletica tiene los derechos de transmisión solo de algunos partidos del Mundial 2026. (Facebook/Facebook)

Mientras miles de televidentes disfrutaban de la espectacular cobertura de la inauguración del Mundial 2026 por Canal 7, el periodista Pablo Campos decidió mostrar lo que pocas veces se ve: cómo luce realmente el set desde donde transmiten las figuras de Teletica Deportes.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el presentador de Calle 7 Informativo sorprendió a sus seguidores al grabar a sus compañeros Jorge Martínez, Christian Sandoval, Juan Carlos Solano y el exárbitro Pedro Navarro justo en el momento en que estaban al aire.

Lo curioso es que la imagen que mostró Campos era muy distinta a la que veían los televidentes en sus casas.

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Teletica y su transmisión del Mundial 2026
Esto es lo que veían los televidentes de Teletica durante la transmisión del Mundial 2026. (redes/Instagram)

Mientras en pantalla aparecía una moderna escenografía con enormes pantallas, gráficos, logos de patrocinadores y un ambiente digno de una transmisión mundialista, la realidad era mucho más sencilla: los comunicadores estaban sentados frente a una gigantesca pared verde.

Pablo Campos mostró la verdadera realidad de la transmisión del Mundial 2026 de Teletica

Sí, la famosa pantalla verde o croma key, una herramienta ampliamente utilizada en televisión para crear escenarios virtuales mediante tecnología digital.

En el video compartido por Campos se observa a los panelistas concentrados en la transmisión, mientras detrás de ellos no hay pantallas gigantes ni escenografías lujosas, sino únicamente el inmenso fondo verde que luego es transformado por la magia de la producción televisiva.

Teletica y su transmisión del Mundial 2026
Así es como en realidad se graba algunos programas de Teletica. (redes/Instagram)

La publicación llamó la atención de muchos seguidores porque permitió echar un vistazo al trabajo que ocurre detrás de cámaras y que normalmente pasa desapercibido para quienes siguen la cobertura desde sus hogares.

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Como dicen por ahí: la televisión tiene su magia, y el periodista de Teletica les mostró a todos cómo funciona uno de sus trucos más famosos. Este mismo método lo usan para la Revista Mundialista y ya tiene meses de implementarse en el canal de La Sabana.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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