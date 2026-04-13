Periodista de Teletica Deportes ya tiene a su campeón en brazos y nos contó detalles de su nacimiento

Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes, ya es oficialmente papá. (Instagram/Instagram)

El periodista deportivo Miguel Calderón, de Teletica Deportes, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y de esos en los que no se desea que el tiempo corra.

El comunicador, conocido por cubrir los partidos del Deportivo Saprissa para canal 7, por fin pudo tener en sus brazos a su primer hijo, luego de varias horas llenas de emoción y expectativa.

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Su pequeño Alejandro Calderón Rojas nació este domingo 12 de abril a las 7:56 p. m., por medio de cesárea y en perfectas condiciones. Tanto el bebé como su esposa, Lucía Rojas, se encuentran muy bien y a la espera de recibir el alta médica en las próximas horas.

Miguel nos contó que desde el primer momento en que vio a su hijo no ha parado de chinearlo, admirarlo y disfrutar cada segundo a su lado, una experiencia que ya le cambió la vida por completo.

En cuanto al nombre del bebé, el periodista reveló que fue una elección muy especial para ambos, ya que desde el inicio les encantó.

“Es un nombre fuerte, de líder”, comentó con orgullo.

Miguel Calderón junto a su esposa Lucía Rojas mientras esperaban la cesárea para conocer a su pequeño Alejandro. (Captura pantalla/Captura pantalla)

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El mismo periodista había publicado la tarde del domingo que ya estaba con su esposa en una clínica privada de San José a la espera de la cirugía.

Sin duda, para Calderón comienza ahora el partido más importante fuera de las canchas: el de ser papá, una etapa que promete estar llena de amor, aprendizajes y muchísima felicidad.