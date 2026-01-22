Periodista Glenda Medina expone aterrador mensaje que le llegó por WhatsApp

La periodista Glenda Medina expuso públicamente este jueves el aterrador mensaje que recibió a través de WhatsApp, una comunicación que, aunque ella considera que fue enviada por error, resultó sumamente preocupante.

La reconocida expresentadora compartió un pantallazo del mensaje junto con una reflexión sobre lo ocurrido, alertando a sus seguidores por el contenido que le llegó de forma inesperada.

Glenda Medina es una reconocida periodista costarricense que ha tenido carrera en la televisión nacional. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

“Evidentemente por error”

“Señores y mientras yo toda optimista hago ‘stories’ diciéndoles que voten, me llega, evidentemente por error, este mensaje a mi WhatsApp”, escribió Medina al mostrar la conversación.

En el mensaje recibido, un hombre solicitaba información sobre un arma con características de rifle, al parecer tipo AR-15, e incluso adjuntó una fotografía del arma.

“Hola, buenos días, me podría dar más información por favor”, dice el texto que le enviaron a Glenda, acompañado de la horrorosa y preocupante imagen.

Glenda Medina recibió este mensaje por WhatsApp este jueves. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

Un número desconocido

Medina aclaró que el número desde el cual le escribieron no forma parte de sus contactos. Eso sí, decidió no exponer públicamente ni el número telefónico ni la fotografía del perfil de WhatsApp, por razones de seguridad.

Lo que sí hizo fue describir las características de la imagen de perfil asociada a la cuenta desde la que recibió el mensaje.

“Es un muchacho cuya foto de perfil lo ubica en una moto y comprando armas como si fueran dulces en mi país. Eso sería”, dijo Glenda.

Un arma que preocupa a las autoridades

El rifle tipo AR-15, también conocido como carabina estilo AR, es un arma larga que figura entre las más decomisadas en los últimos tiempos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que aumenta la preocupación por el contenido del mensaje recibido por la periodista.

