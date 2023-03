Periodista Glenda Umaña recordó el día en que Hugo Chávez la insultó

Glenda Umaña no tiene grandes recuerdos de Hugo Chávez. Instagram.

A diez años de la muerte del polémico exmandatario venezolano, Hugo Chávez, la periodista costarricense Glenda Umaña recordó el día en que este la insultó.

La querida comunicadora, quien laboró muchos años en CNN, contó en redes sociales la historia de las broncas que tuvo en Venezuela cuando Hugo era el presidente y cómo fue que se enteró en el 2002, que la había insultado.

Glenda señaló que en varias ocasiones le tocó estar en ese país sudamericano, pero que ese año, precisamente había ido a cubrir un fallido intento de golpe de estado.

“Uno de los capítulos de la que fui víctima y me incomodó muchísimo fue cuando yo estaba de vacaciones y recibí una gran cantidad de llamadas advirtiéndome que Chávez acababa de insultarme en una transmisión en vivo. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, ni el por qué y cuáles serían los pasos que debíamos seguir. En ese momento me comuniqué con mi jefe Chris Cromett, quien me calmó y me dijo que por el momento no tendríamos ninguna reacción”, aseguró la tica en la publicación sin decir cuáles fueron los insultos que le tiró.

La costarricense agregó que Hugo en un principio pensó que era colombiana y cuando se dio cuenta que era de nuestro país, más bien la invitó a ella y a una colega cafetera a ir de paseo por el río, pues ese era su estilo...