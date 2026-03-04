Periodista Gustavo Díaz enfrenta una nueva etapa luego del episodio cardiaco que cambió su vida

El periodista Gustavo Díaz atraviesa este miércoles uno de los momentos más esperanzadores desde que recibió el fuerte susto con su salud que le cambió la vida en 2025.
El sucesero de Noticias Repretel confirmó que prácticamente ya fue dado de alta de su problema cardiaco, luego de completar con éxito todo su proceso de rehabilitación y superar satisfactoriamente su más reciente prueba de esfuerzo.
Díaz explicó que finalizó la terapia de rehabilitación cardiaca y que el pasado 18 de febrero se sometió a una prueba de esfuerzo cuyos resultados fueron muy positivos. Gracias a esa evaluación médica, ahora cuenta con autorización para retomar el ejercicio a un ritmo más adecuado, siempre bajo control profesional.
“Puedo hacer ejercicio a un ritmo más adecuado y eso me tiene muy contento. Aquí vamos, muy agradecido y muy bendecido”, comentó.
Hoy, actividades como trotar y entrenar de forma constante vuelven a ser parte de su rutina, algo que para él representa una gran victoria personal.
Aunque aún se cuida de prácticas más exigentes, admite que regresar al ejercicio —una de sus pasiones— le devolvió energía, motivación y tranquilidad.
Con disciplina y exámenes médicos cada seis meses, el periodista asegura que vive esta etapa con prudencia, pero profundamente agradecido por la salud recuperada.
“Ahora puedo trotar y hacer ejercicio; es lo que me encanta. Quizás una mejenga por ahí que extrañe un poco, pero más que todo es trotar lo que extrañaba”, dijo con franqueza.
Motivado y agradecido
Este panorama contrasta con los momentos difíciles que vivió a mediados de 2025, cuando un preinfarto lo obligó a pausar abruptamente su intensa rutina laboral.
Díaz permaneció 17 días internado en el Hospital México, donde fue sometido a un cateterismo luego de que los médicos detectaron una arteria del corazón obstruida. Aquellos días marcaron un antes y un después en su vida.
Tras recibir el alta hospitalaria en agosto, el periodista inició una recuperación lenta y estricta desde su casa en Barva de Heredia, acompañado por su pareja y su familia, quienes no se despegaron de él durante el proceso.
Además del reposo y los tratamientos médicos, el episodio lo llevó a fortalecer su fe, replantear prioridades y hacer cambios profundos en su alimentación y estilo de vida.
“Me siento muy motivado y agradecido con Dios. Con más energía y viviendo el día a día con mucha entrega y amando a mi familia y el trabajo. Confiado del todo, no, sino con todos los cuidados de siempre, pero viviendo muy agradecido por la salud que ha venido y por hacer ejercicio, gracias a Dios”, mencionó.
Luego de cinco meses fuera de la redacción, el 26 de noviembre de 2025 regresó oficialmente a Noticias Repretel, retomando poco a poco sus labores periodísticas con un enfoque distinto: más consciente, más calmado y con la salud como prioridad.
Hoy, Tavo Díaz no solo volvió al trabajo y al ejercicio, sino también a algunos de los paseos y excursiones que organiza junto a su novia, proyectos que había tenido que pausar.
“Ya el otro día también logramos ir a uno de esos rides y ahí seguiremos, primero Dios”, agregó.
Con prudencia, disciplina y fe, el periodista sigue adelante, celebrando esta nueva etapa como una verdadera segunda oportunidad de vida.