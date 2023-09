Periodista Jorge Vindas lloró al ver a su padre en documental de Netflix

Jorge Vindas no ocultó su emoción al ver a su tata en la televisión. Instagram

El periodista Jorge Vindas, quien presenta la sección deportiva de Noticias Repretel en las mañanas, no pudo contener las lágrimas al ver a su papá en el nuevo documental de Netflix “Live to 100: Secrets of the Blue Zones”.

Este documental está basado en los misterios que rodean la longevidad y la salud de los habitantes de la Península de Nicoya, en Guanacaste.

Don Jorge Vindas tiene más de 15 años trabajando con la población nicoyana y ahí cuenta su historia junto a ellos.

LEA MÁS: Netflix ya lanzó serie sobre la zonas azules del planeta, en la cual se habla de la península de Nicoya

Vindas dice sentirse muy orgulloso de todo el trabajo que ha hecho su padre por la Península. Instagram

La novia del expanelista de Conexión fútbol grabó el momento en que él se emocionó mucho al verlo en la pantalla y terminó llorando de orgullo por todo lo que hace su padre por ese cantón.

“Los que conocen la pasión que tiene mi tata por los centenarios de la Península de Nicoya entienden mis lágrimas. Los que no, contexto. Mi papá viene visibilizando a esta población desde hace como 15 años. Creó una asociación para ayudarle a las familias. También es la principal fuente para periodistas, investigadores y académicos de todo el planeta interesados en conocer el secreto de la longevidad excepcional de las Zonas Azules. Ha estado con CNN, ABC, BBC, CBS, Opprah, Dr. OZ, Nat Geo y un sinfín de medios de comunicación de ese peso”, contó.

Jorge Vindas llora al ver a su tata en Netflix

Según explicó Vindas, su “tata” es el fundador de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul y por ende conoce muy bien el lugar, sus costumbres y a sus habitantes. Allí vela por el bienestar de todos ellos en especial de las 58 personas mayores a los 100 años que viven solo en esa zona.

Don Jorge Vindas (izquierda) y José Ramiro Guadamuz Chavarría, de 102 años, son los protagonistas del capítulo dedicado a Costa Rica. (Cortesía Jorge Vindas)

El documental “Live to 100: Secrets of the Blue Zones” se estrenó el pasado 31 de agosto y se divide en cinco capítulos. Se encarga de descubrir las dietas y estilos de vida de quienes residen en las famosas zonas azules, donde las personas viven más años.

Una de estas zonas azules se encuentra en Costa Rica, por lo que el tercer capítulo de la serie se desarrolla en el país.

El equipo de producción visitó la Península de Nicoya en marzo del 2022, cuando capturaron tomas y realizaron entrevistas en lugares como Santa Cruz, Carrillo y Nicoya.