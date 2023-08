Netflix ya lanzó serie sobre la zonas azules del planeta, en la cual se habla de la península de Nicoya

Este miércoles 30 de agosto se liberaron los cuatro capítulos de una nueva serie en Netflix llamada “Vivir 100 años. Los secretos de las zonas azules”, en la cual salen varios abuelitos ticos de 100 o más años que viven en la península de Nicoya.

“Hasta la fecha, en el planeta hay 5 zonas azules: Okinawa, Japón; Cerdeña, Italia; Icaria, Grecia; Loma Linda, California, y la península de Nicoya, Costa Rica. Las zonas azules tienen las tasas más altas de centenarios vivos.

La serie sobre zonas azules se puede ver desde este miércoles 30 de agosto en Netflix. (Tomada de Instagram Netflix)

“Estos cinco lugares comparten algunos elementos similares, tales como una dieta basada en plantas, movimiento natural y poner a la familia primero, que han demostrado promover la longevidad y la salud de sus residentes”, explica Netflix.

Es una serie-documental, que en inglés se títula “Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, una serie divida en cuatro partes y producida por Netflix, que llevará a las personas a conocer la dieta y los estilos de vida de quienes viven vidas más largas.

“‘La serie es la culminación de 20 años de identificar y estudiar a las personas más longevas del mundo. No puedo imaginar una mejor fuente de experiencia para aprender a vivir una vida más larga que la de las personas que realmente lo han logrado. Y el secreto central que tienen para ofrecernos no es en absoluto lo que piensas’”, explica el periodista Dan Buettner, quien colaboró con National Geographic en el estudio que terminó por consolidar el término zonas azules e identificándolas.

Doña Dora Bustos, de 106 años, es de San Blas de Carrillo, Guanacaste, y sale en la serie-documental de Netflix. (Cortesía)

“Uno de los capítulos será dedicado a la zona azul ubicada en la península de Nicoya, la cual fue visitada por la producción de Netflix en marzo del 2022, quienes realizaron tomas y entrevistas en lugares como Santa Cruz, Carrillo y Nicoya, conversando con algunos de los centenarios que actualmente habitan en estos cantones sobre los factores que consideran claves para la longevidad.

“En Costa Rica, ‘Blue Zones Nicoya’ ha trabajado desde el 2014, promoviendo y creando conciencia sobre el consumo de productos de alta calidad, con valor nutricional y grandes beneficios para la salud, así como promoviendo y rescatando los valores, la cultura y las tradiciones de esta región”, asegura Netflix.

El tercer capítulo se llama “¿El fin de las zonas azules?” y en ese hablan abuelitos guanacastecos.