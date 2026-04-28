Periodista Lizeth Castro “cayó” en la tentación a sus 55 años

La periodista Lizeth Castro sorprendió a sus seguidores al contar que cayó en la tentación a pesar de ser de las que piensa que su rostro no se lo pone a cualquiera.

Lizeth Castro hizo una gran confesión a sus 55 años. (redes/Instagram)

La experiodista de Telenoticias decidió hacerse unos “arreglitos” estéticos para refrescar su imagen y lucir mejor a sus 55 años.

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La comunicadora explicó que se sometió a tres procedimientos faciales con el objetivo de darle una mejor apariencia a su piel y combatir algunos signos de la edad.

Según detalló, uno de los tratamientos fue con colágeno para ayudar a mejorar las manchas en su rostro. Además, se realizó otro procedimiento enfocado en regenerar la piel para lograr una apariencia más fresca, luminosa y radiante.

Lizeth Castro, experiodista de Telenoticias, confesó que es muy quitada para hacerse cosas en el rostro, pero al final cayó en la tentación. (redes/Instagram)

Por si fuera poco, también se aplicó un tratamiento de botox con inyecciones para suavizar y disimular algunas arrugas.

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“Esto me hice en el rostro y la pura verdad es que es un chineo que le quiero dar a la Lizeth que trabaja mucho y que tiene un ajetreo grande como mamá”, agregó. Y bien que se lo merece por breteadora.

Lizeth Castro (Cortesía Lizeth Castro/Cortesía Lizeth Castro)

Así que si la notan más rejuvenecida en uno de sus pódcast, ya saben cuál es su “secretito”.