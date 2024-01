Periodista Lucía Frei le hizo un regalo a la cantante Mónica Naranjo para protegerla

La periodista y presentadora Lucía Frei nos contó una anécdota muy particular que tuvo junto a una famosa cantante.

La periodista Lucía Frei tiene un tiempo alejada de las cámaras, pues ahora está enfocada en algunos proyectos personales, pero jamás olvida una insólita anécdota que tiene con la cantante Mónica Naranjo.

Hace cuatro años cuando la española vino como mariscal de la Marcha de la Diversidad tuvo la oportunidad de entrevistarla y la artista se terminó quedando con un collar suyo.

Ella guarda como recuerdo una foto que le tomó su compañero, en ese momento de canal 8 de Multimedios, para evidenciar lo que le pasó.

“Esa foto es muy significativa para mí porque estaba entrevistando a Mónica Naranjo y yo andaba un collar con un dije de una manita de Fátima y ella me dijo que qué lindo collar, se me quedó viendo y le dije: ¿lo quiere? y me dice: ‘sí’. Se emocionó como si nunca le hubieran regalado nada, fue muy extraño, pero me alegró y me dijo: ‘pónmelo, pónmelo’, y se lo puse y estaba toda feliz”, contó.

La cantante Mónica Naranjo vino de visita al país en junio de 2019.

La comunicadora comentó que la actitud tan humilde de la española le sorprendió porque artistas de su talla solo suelen responder a las preguntas y ya, pero que se portó muy amorosa y le elogió mucho la entrevista.

“Me contó que estaba emocionada de estar en el país y que sentía mucha responsabilidad, de ahí que el collar la hacía sentir segura, pues es un amuleto de protección”.

Esta es una mano de Fátima que supuestamente atrae la suerte y la felicidad.

“Ese collar es muy significativo porque yo venía recién entrando a este mundo (de la televisión) y me lo regaló una de las primeras personas que me patrocinó algo y me lo dio con amor y cariño, y me dijo exactamente lo que yo le dije a Mónica, que era para protegerse”, explicó.

Frei estuvo trabajando el año pasado para canal ¡Opa!, pero decidió renunciar y ahora está enfocada de lleno con su salón de belleza (Ooh La La Salón, ubicado en Brasil de Santa Ana), con el manejo de sus redes sociales y “siendo la mamá más feliz del mundo”, del pequeño Joaquín, quien cada vez está más lindo.

Lucía Frei trabajó tiempo atrás en canal 8 donde se ganó el cariño de los televidentes.

No descarta regresar a la televisión algún día, pero mientras tanto sigue disfrutando de este y otros recuerdos que le ha dejado su profesión.