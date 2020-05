Yo soy muy flexible por los arcos que realizo. Una vez les dije a ellos que yo me podía poner las nalgas en la cabeza, entonces me vacilaron y me dijeron: ‘¿Quién se ha puesto las nalgas en la cabeza?’. Yo de bruta levanto la mano verdad y creo que fue Natalia la que me dijo: ‘¿Las de quién?’... Y yo: ‘¡Ay Dios mío! ¡Eso no!’. En Pelando el ojo yo voy hablar de yoga y me han vacilado.