Periodista Pablo Campos: “Mi trombosis no tuvo que ver con la vacuna covid-19″

El periodista Pablo Campos, de Multimedios, dice sorprenderse de que la gente no se informe bien antes de hacer este tipo de publicaciones. Instagram El periodista Pablo Campos, de Multimedios, dice sorprenderse de que la gente no se informe bien antes de hacer este tipo de publicaciones. Instagram

El periodista Pablo Campos de Noticias Telediario de Multimedios jamás había usado tanto el Twitter como este martes y todo se debió a que inventaron una noticia falsa sobre él.

Desde tempranas horas empezó a circular una imagen suya de una entrevista que le había dado a La Teja en marzo anterior en la que hablaba de una trombosis que le dio. Lamentablemente esta imagen fue usada por los famosos “antivacunas covid-19″ para desinformar a la población.

Debido al alboroto que se armó, el comunicador tuvo que hacer una aclaración tanto en Twitter como en sus otras redes sociales, pues según contó, no ha dejado de recibir mensajes y llamadas de gente deseándole una pronta recuperación.

Lo más preocupante es que algunas personas se creyeron el cuentazo y se alarmaron por lo sucedido.

“Mi trombosis no tuvo que ver con la vacuna covid-19. Como periodista me indigna tanto que la gente siga propagando información falsa. Uno, porque eso me ocurrió en marzo de este año y dos, porque el titular no habla de la vacuna, no hay ningún vínculo con el covid-19 en esa entrevista″, aclaró el reportero de canal 8.

Esto es completamente falso. Mi trombosis no tiene nada que ver con la vacuna Covid-19. De hecho me vacunaron después y no me pasó nada. https://t.co/uVISaxMim1 — Pablo Campos Salas (@pablo_campos8) October 26, 2021

[ Periodista Pablo Campos de Multimedios está fuera del aire por una trombosis ]

Vacunas al día

Pablo aclaró que él ya cuanta con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca, que fue la que le aplicaron el 27 de mayo y 19 de agosto de este año, y que con ninguna de las dos tuvo reacción.

Como un tamal se le había hecho el pie al comunicador pero luego de varios tratamientos y un control adecuado pudo seguir su vida como si nada. Cortesía Como un tamal se le había hecho el pie al comunicador pero luego de varios tratamientos y un control adecuado pudo seguir su vida como si nada. Cortesía

“En algún momento me ofrecieron que me anticoagulara antes de ponerme la vacuna, pero como ya había usado anticoagulantes y no lo hice, además, los vínculos que existían entre AstraZeneca y la trombosis eran mínimos, entonces, no lo hice”.

“De algo hay que morirse, pero de que me ponía la vacuna me la ponía. Ojalá todos tuviéramos el pensamiento de vacunarnos para ver si salimos de esta rápido”, mencionó.

[ Periodista Pablo Campos de Multimedios dijo por qué nunca volvería a Repretel ]

Afectación mínima

Lo que más molestó al periodista es que con estas publicaciones malintencionadas lo que hacen es generar más miedo en la población, sobre todo ahora que se necesita que vayan a vacunarse contra este mortal virus.

“Ese tipo de informaciones uno las ignora, pero lastimosamente hay personas que tienen menos capacidad de entendimiento y se la creen, y es muy feo porque hay muchas personas que se están evitando vacunarse por leer publicaciones que son mentira”, dijo Campos.

El epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA) Juan José Romero explicó que efectivamente se dan algunos “accidentes trombóticos” en personas que se vacunan con la dosis de AstraZeneca o Johnson & Johnson pero que esto no quiere decir que le vaya a dar a todo el mundo.

Juan José Romero, epidemiólogo de la UNA, insistió que es importante vacunarse contra el covid-19 pues esta reduce el riesgo de llegar a morir por este virus. Archivo Juan José Romero, epidemiólogo de la UNA, insistió que es importante vacunarse contra el covid-19 pues esta reduce el riesgo de llegar a morir por este virus. Archivo (Cortsía )

“Para que haya una razón de causalidad tiene que haber una relación temporal que por supuesto en este caso (de Pablo Campos) no se da porque el evento, es decir, la trombosis ocurre previo a la posible exposición, o sea, la vacuna. Y un accidente trombótico ocurren principalmente dos semanas después de aplicada la dosis, y se detecta en tres a cuatro personas por cada cien mil, ese dato cada vez está bajando más, pero es algo perfectamente tratable.

“El riesgo de que ocurra un accidente trombótico es mínimo, pero el riesgo de enfermarse por covid-19 y eventualmente caer al hospital y morir es muchísimo más grande si uno no está vacunado”, aclaró.

El experto insistió en la importancia de aplicarse las dos dosis de la vacuna y de informarse bien antes de creer en este tipo de publicaciones.

[ (Video) Solicitud de código QR será más fácil que antes ]