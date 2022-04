Periodista Pablo Cartín dejó el periodismo y ahora se dedica a la música

Pablo Cartín ahora está dedicado por completo a la música. Cortesía.

El periodista Pablo Cartín le está poniendo mucho sabor a su vida, luego de haber dejado de trabajar en Repretel.

Pablo salió del canal el pasado 8 de abril, tras haber puesto la renuncia en marzo, apenas unos días después de que lo hiciera su actual pareja Krisia Chacón, quien ahora trabaja en una agencia de comunicación.

El joven, de 26 años, hizo un salto de fe --como él mismo lo llama-- y ahora está dedicado por completo a la música, en específico a su pasión por el violín, el cual aprendió a tocar desde chiquitillo.

“Fue un salto de fe porque ahorita me atreví a estar desempleado, pero sabiendo que podía irme por el lado de la música, entonces me he puesto a tocar mucho en eventos privados y corporativos, bodas, fiestas, cenas y en hoteles, Me ha ido bastante bien, me ilusiona porque no he tenido que mover un dedo todo ha salido muy bien. Ahora quiero reflejar esa faceta, al final la gente se quedó con Pablo Cartín, no con el periodista ni presentador”, dijo.

Cartín nos contó más detalles de su nueva vida como artista.

–¿Por qué razón decidió salir de Repretel?

Fue una decisión muy sencilla, ya que ya voy para nueve años de estar en medios, después de trabajar radio y en canales de televisión de aquí y de México, así como en agencias de marketing digital. He aprendido mucho, pero también me desgasté un poco y dejé de compartir con mi familia como antes. Además dejé de lado la música y es algo que me gusta mucho. Sabía que si seguía en Repretel no podía meterle duro a esto y por eso tomé la decisión, nunca estuve en los medios por exposición, así que fue fácil tomar esa decisión.

–¿Volvería a otro medio de comunicación?

Eso no lo descarto porque es lo mejor que sé hacer y es en lo que tengo más experiencia, si en los próximos meses se me da una oportunidad de estar en un programa que no me demande diez horas al día, yo le doy. Es que en Repretel era así. Además había guardias de fin de semana y eso no me sirve ahorita, hay algunos a los que sí les sirve, pero a mí no.

–¿Cómo comienza en la música?

No soy graduado ni de la UCR ni de la Sinfónica Nacional, pero la gente valora el carisma y el trato que les da uno, me gusta estar cerca de las personas y eso ayuda mucho.

Mi primer instrumento fue el piano, después como a los doce años inicié con la guitarra y dos años después me enamoré del violín. Inicié en el Sistema de Educación Musical, fui con varias orquestas a giras en México y Centroamérica, estuve de invitado en la Orquesta Sinfónica Juvenil y con la de Brandemburgo de Alemania, en Managua y fue una experiencia lindísima.

En ese momento no sentía el deseo de vivir de la música, quería tener un trabajo común y por eso saqué las carreras de Administración de Empresas y Periodismo.

Pablo Cartín toca violín desde chiquitillo. Cortesía.

–¿Y cómo se le ocurre entrarle de lleno a la música?

El año pasado me escribieron del Indoor Club de Curridabat, diciéndome que vieron mis videos de Instagram, los cuales subía para entretenerme, y me ofrecieron un evento. Yo nunca había hecho uno como solista, y fue tal el éxito que me llamaron tres personas más de ese lugar para otras actividades y así me he ido desarrollando. Todas las semanas tengo toques y he andado por todo el país, jamás me imaginé dejar el periodismo para dedicarme a la música.

–¿Piensa dedicarse por completo a eso?

Ya te digo, ha sido muy bonito, pero sí creo que más adelante me gustaría tener un trabajo en una empresa, un poco más estable porque no todos los meses hay eventos, pero por ejemplo en abril tengo ocho agendados, incluso tengo eventos hasta para enero del 2023 y eso me emociona bastante.

–Pero el violín no es un instrumento tan popular...

Vieras que mucha gente piensa eso, pero yo toco todo tipo de música popular, reguetón, tropical, electrónico, de hecho lo que quiero es quitar eso de la mente de la gente que el violín es solo romántico y aburrido.

–¿Cómo lo recibe la gente cuando se da cuenta que usted salía en tele?

Tengo una experiencia muy vacilona, fui a la panadería y dos señoras me dijeron que me habían visto en algún lugar, yo pensé que obviamente por la tele y me dijeron que si yo no era el que había tocado el violín en tal actividad. Eso para mí fue hermoso.