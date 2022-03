Periodista Pablo Cartín y su novia Krisia Chacón renunciaron a Repretel

Pablo Cartín Pablo Cartín laboró un año en el 6. Facebook.

El periodista Pablo Cartín anunció la tarde de este viernes que renunció a Repretel, después de un año de laborar en esa empresa.

Él llegó en noviembre del 2020, luego de su paso de cinco años por Multimedios.

“Vida es cuando sentimos mariposas en el estómago o cuando se nos pone la piel de gallina de la emoción. Es cuando una experiencia nos hace sentir esos nervios ‘ricos’ que nos recuerdan que vamos tras algo nuevo. Vivir es crecer, arriesgarse, es soltar, es ponerle, es creer, es continuar…

“Hoy tomé la decisión de renunciar a Repretel, una gran empresa que me permitió estar cerca de ustedes y aprender muchísimo de esta profesión que me apasiona. A ustedes: gracias por el apoyo desde el inicio de mi carrera, porque ha sido fundamental para creer en mi capacidad y lograr incontables objetivos. ¿Qué viene para mi vida? ¡Lo mejor!”, comunicó en sus redes sociales.

Pablo sigue los pasos de su novia, la también periodista Krisia Chacón, quien este jueves puso la renuncia al medio.

“Me voy muy agradecida con Repretel, hablé con los jefes y se comportaron increíblemente conmigo. Estamos agradecidos en ambas vías porque me dieron la oportunidad de trabajar sin experiencia previa en televisión y si me voy es porque me apareció otra oportunidad laboral”, aseguró Krisia a La Teja.

Del 8 al 6

Cuando Pablo pasó al 6 habló con La Teja y contó que estaba muy ilusionado con el cambio.

El vecino de Pavas trabajó durante cinco años en Multimedios y fue despedido a mediados de octubre del 2020, por lo que aprovechó el tiempo como desempleado para descansar y renovar energías.

“Fue un descanso extraño porque uno relaja el cuerpo y no la mente, por estar pensando en que si algo llegaría, había incertidumbre y gracias a Dios se dio, ahora estoy muy contento con esta oportunidad que me están dando”, dijo en aquel entonces.

Pablo, de 25 años, contó que en su primer día le tocó entrar a las 8 a. m. y no eran ni las 9 cuando ya andaba en la calle haciendo lo que más le gusta.

“Estoy colaborando en proyectos en los noticieros, ese es como el puesto que tengo por ahora. A mí me encanta reportear, entonces ya el primer día cubrí denuncia, salud, educación, es algo muy bonito. Al principio me asustó que fuera tan rápido, pero me encantó”, comentó.

El periodista se topó con varias caras conocidas, con las que ya había breteado anteriormente en Multimedios y a otras a las que admira mucho.

“Me encontré con Jeimmy Morera, con quien trabajé por dos años, me ha llamado la atención que hay mucha gente nueva, se ha renovado mucho, pero también hay periodistas como Roy Solano a los que uno siempre vio toda la vida por tele y ahora lo tengo como compañero”, agregó.