Periodista Paul Ulloa tiene un ayudante muy especial en la radio

Paul Ulloa dice estar muy feliz con el desempeño que ha tenido su hijo Andrés estos días que ha estado colaborando en la radio. Cortesía

El periodista Paul Ulloa cuenta con el apoyo de un ayudante muy especial en la redacción de Noticias Monumental.

Se trata de Andrés, uno de sus mellizos de 18 años, quien vive su primera experiencia con la cobertura de unas elecciones presidenciales, ya que quiere seguir los pasos de su tata como periodista.

El jovencito ya va por su segundo año de carrera y tiene dos semanas de colaborar en la emisora que dirige su papá para ir agarrando bolados sobre cómo es el brete en una redacción de cara a una fecha tan importante para el país.

El nuevo director de Noticias Monumental, cargo que asumió en noviembre anterior, contó que como se venía el debate (realizado el 1° de febrero) y las votaciones, le pidió permiso a la gerencia de Repretel para que su hijo le echara una mano estos días y que vaya aprendiendo detalles de la profesión que eligió.

La otra melliza, Ariana, también tuvo la intención de estudiar la carrera de sus tatas, pues su mamá, Errolyn Montero, también es periodista, pero al final se inclinó por ser ingeniera industrial.



— "Ándrés es muy colaborador, no le arruga la cara, es muy esforzado, y como estudiante de periodismo sí necesita el refuerzo del contexto, de la exactitud, pero ahí va ir aprendiendo", Paul Ulloa

Su otra hija Ariana decidió estudiar otra carrera. Su esposa Errolyn Montero también es periodista. Cortesía

“A los dos los llevaba al canal cuando eran niños, un domingo que era mucho más suave, y siempre tuvieron esa inquietud por conocer más sobre la profesión, pero Ariana llegó un momento en el que dijo: ‘no, esto no es vida para mí’, pero Andrés sí manifestó esa pasión por conocer cómo es la magia de la televisión y ahora de la radio”, mencionó el orgulloso padre.

Andrés está estudiando en la universidad San Judas Tadeo y escribe para el periódico de la institución. Como proyecto para graduarse del colegio Nuestra Señora del Pilar montó una página web junto a su hermana para mantener informados a los estudiantes. Es decir, salió bien espabilado el güila.

Fascinado con la breteada

Andrés se ha dedicado a redactar notas para la página web y redes sociales de la 93.5 F.M. y le tocó coordinar algunos detalles del pasado debate, así como tomarles fotos a los candidatos.

Aunque es la primera vez que cubre temas políticos se la ha jugado bastante bien y confesó que ya le agarró el gusto a este tipo de noticias, pues antes se inclinaba más por los sucesos.

Paul aclaró que él trata de no meterse con las asignaciones que le pone la jefa de información, Febe Cruz, a su retoño para que él se vaya soltando y no se sienta presionado.

“Él está a la orden de Febe, ella es la que decide qué tiene que hacer Andrés durante el día, yo nada más lo veo desde la distancia, no me meto y si me puede colaborar con algo, genial, pero trato de estar de larguito porque todavía no puedo dejarlo de ver con ojos de papá ni como un subalterno”, expresó el experimentado periodista.

El hijo del experimentado comunicador también votará por primera vez este domingo. Cortesía

Estos primeros días de brete le ha tocado levantarse como a las 4 a.m. para estar en la emisora con su papá a las 5:30 a.m. y sale 12 horas después, sin embargo, el futuro comunicador dice estar encantado con la experiencia.

Además, el joven destacó la gran colaboración que le han dado sus nuevos compañeros, quienes lo han tratado muy bien.

Él estará colaborando hasta la otra semana y la idea es que cuando le toque hacer la práctica profesional le vuelvan a dar chance en la radio, pues está fascinado.



— "La idea es que se lleve esa impresión y esa vivencia de cómo es un medio de comunicación en el fragor de un proceso electoral, más en este que tiene demasiados matices", Paul Ulloa

A Ándres siempre le ha gustado andar con su papá por todo lado. Archivo

Andrés, además, contó que por su mente nunca le pasó estudiar otra profesión porque desde que estaba en la escuela sabía que quería andar detrás de la noticia.

“En cuarto grado de escuela se fue un carro en el río que pasa por mi casa y yo fui corriendo y le tomé fotos, hice una entrevista a un testigo y se la pasé a mi papá, quien la pasó por tele (cuando estaba en canal 11)”, recordó.

Aún está indeciso

Este domingo Andrés votará por primera vez, en Escazú donde viven, y confesó que el haber estado colaborando con el pasado debate de Monumental lo ayudó a definir su voto.

En lo que aún está indeciso es en cuál rama del periodismo se quiere desempeñar más adelante, pues antes cuando Paul estaba en canal 11 decía que quería estar en tele como él, pero ahora le gusta mucho estar en cabina.

Ándrés contó que el vivir un debate desde adentro le gustó mucho, pues además aprendió más de política. Cortesía

“A mí me gustaría que él tomara la decisión de cuál le gusta más. La radio tiene su magia, pero hay que ser muy preciso sobre la escritura, la televisión es fascinante, el manejo de la imagen lo lleva muy bien porque tiene su propio equipo para hacer videos y fotos, pero yo creo que por herencia natural y por verme a mí tantos años en televisión puede que le pegue más el gusanillo de la tele”, mencionó Paul.

Andrés también es árbitro de tenis de mesa, disciplina que practica junto a su melliza desde niño, y ha representado al país en varias ocasiones. Curiosamente, el periodismo deportivo no le llama tanto la atención, pero igual no le diría que no a alguna oportunidad con tal de seguir aprendiendo.

