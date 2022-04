Periodista Rodolfo Mora cantó que Carlos Serrano estaba muy pendiente de Keyla Sánchez

Carlos Serrano no se perdió ni un segundo de todo lo que dijo Keyla. Instagram

No cabe duda y por más que algunos digan que no, que casi todo el país ha estado muy pendiente de lo que pase con Keyla Sánchez.

La presentadora siempre da de qué hablar y si no que lo diga el periodista de Repretel Carlos Serrano, quien comió hasta en su escritorio con tal de no perderse el en vivo que hizo la ramonense en Instagram, este lunes a eso de la 1 p. m.

Carlitos fue cantado por su compa Rodolfo Mora, quien lo grabó mientras el joven estaba esquineado, poniendo atención a lo que decía Keyla sobre su accidente, su recuperación y la gente que la ha criticado.

Quién sabe cómo habrá quedado Serrano con lo que dijo la guapa, pero por lo menos pasó un rato bastante entretenido comiendo chismecito.

Lo negó

La presentadora Keyla Sánchez negó que el accidente de tránsito que sufrió el 31 de marzo de este año haya sido por manejar tomada.

La ramonense hizo una transmisión en vivo la tarde de este lunes en Instagram, en donde llegó a tener casi 40 mil personas conectadas, para hablar un poco de la situación que afrontó en las últimas semanas, luego de chocar contra la casetilla de peaje de Ciudad Colón, en la ruta 27.

Sánchez se defendió de los comentarios que dicen que el percance se debió a que ella manejó tomada, pero ella lo niega rotundamente.

Esta versión contrasta con la que dio Hernán Medford, exfutbolista y amigo de Keyla, quien estuvo con ella en una fiesta antes del percance y la defendió dando a entender que ella sí había manejado pasada de tragos.

“Acepto que cometió un error, como lo han cometido muchos seres humanos, incluyendo a mi persona (...) dejen tranquila a mi amiga, ella ya pagó su error”, escribió el Pelícano en una carta el 1 de abril.

Además, un día después del bombazo trascendieron varios videos, publicados por asistentes a la misma fiesta en donde ella estuvo, en los que se veía a Keyla brindando y dando señales de que se había pasado de tragos.

Añadido a eso, la Fiscalía de Pavas le abrió una investigación por conducción temeraria.

“Fue un accidente que no fue como la gente lo pinta, no fueron los motivos por los que se han dejado decir. Por eso a uno le da impotencia y rabia por lo que dicen, uno siente como que le tapan la boca.

“Si ustedes querían escuchar los motivos del accidente: no, no fue por alcohol, menos por drogas, yo en mi vida he probado tabaco ni alguna droga, yo de verdad me he impactado, pero como todo mundo cree que tiene la razón, no es así, solo mi familia y el núcleo supercercano saben lo que pasó”, explicó.

Agregó que muchas personas han tomado su situación para ganar seguidores y popularidad y que ella en ningún momento se escondió, pues estaba esperando su momento para hablar con su público.

Recuperación

En cuanto a su estado de salud, dijo que está mucho mejor, en plena recuperación de la fractura de fémur izquierdo que sufrió.

“El accidente sí fue superaparatoso, las secuelas físicas no son nada. Sí me quedó el ojo morado por fuera y por dentro muy rojo, pero se me ha ido quitando.

“Me fracturé el fémur de la pierna izquierda, incluso me salió una costilla fracturada, pero nunca sentí dolor, hasta la semana pasada que me puse un top y sí me lastimó la costilla”, comentó.

Keyla mostró las dos pequeñas heridas que le quedaron de la operación que le realizaron, pero se nota que está muy bien para lo grave que fue el bombazo.

Ya no siente dolor y únicamente tiene algunas molestias cuando realiza ejercicios de rehabilitación.

“Camino como cojeando porque el glúteo medio está un poco débil, pero se va a quitar, yo puedo mover la pierna, la bajo, la subo y la hago a todos lados, ya estoy como a un noventa por ciento.

“Aprendí a valorar muchas cosas, uno ve la vida desde otra perspectiva. Si hablan o no, eso no importa, la familia y los amigos allegados son las únicas personas que están con uno en las buenas y en las malas, he tenido ángeles que ni siquiera estaban en mi cabeza presentes y tomaron la bandera para ayudarme.

“Son personas que me han demostrado tanto y otras que pensé que iban a estar ahí y nada que ver, pero como no soy de las que dicen nombres, ni nada, porque no vale la pena, de verdad que me alegra porque como que Dios me las apartó del camino para decirme como que esas personas no me van a hacer crecer y a otras más bien me las acercó, que son las que valen en realidad”, dijo.

La moncheña agregó que apenas le den luz verde para trabajar, volverá a hacerlo, pues no puede trasladarse a ningún lugar sin que la lleven, ya que además de no tener carro, todavía no puede manejar. Eso sí, dijo que el carro estaba asegurado, por lo que probablemente pronto lo recuperará.

“El carro está con el seguro, gracias a Dios tenía seguro”, dijo sin dar más detalles.