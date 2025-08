Periodista tica desempolva foto con Chayanne y enciende suspiros en redes

Carol Uriza compartió una foto con Chayanne.

La periodista y chef Carol Uriza causó sensación en redes sociales al publicar una foto inédita junto al cantante puertorriqueño Chayanne. La imagen muestra a ambos bien abrazados, sin duda un momento soñado.

“Encontrarme esta joyita de 1988, si mi mente no me falla… Un Hola Juventud en el que mi sueño se hizo realidad. Él me abrazó y ojo el abrazo. Yo morí lentamente”, escribió la comunicadora en Instagram.

Carol Uriza recibió varios comentarios tras compatir la foto. (Carol Uriza /Carol Uriza)

Según contó, la encontró mientras revisaba 15 álbumes de fotos que le entregaron en casa de sus papitos.

“Fue una tarde de lindos recuerdos”, expresó.

Uriza también le dedicó un mensaje directo al artista, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce: “Te amaré por siempre”.

La foto desató suspiros entre sus seguidores: “Me muero”, “Qué envidia”, “Bien acurrucada como corresponde”, fueron algunos de los comentarios. Otros la aplaudieron por compartir un recuerdo tan personal con Chayanne, ídolo de miles en Costa Rica y Latinoamérica.