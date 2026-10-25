Periodista tica vivió una curiosa situación durante el clásico español

Pamela Muñoz, costarricense radicada en México, anda en España viendo el clásico español. (Instagram/Instagram)

La periodista costarricense Pamela Muñoz tuvo el privilegio de vivir desde las gradas uno de los partidos más esperados del fútbol mundial como lo es el clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid.

La tica disfrutó del encuentro de este domingo como una aficionada más, con la particularidad de que su corazón está del lado del equipo merengue. Sin embargo, parece que la experiencia no fue tan satisfactoria, pese al gane de su equipo 1 a 2.

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Pamela Muñoz se tiró el clásico español

¿La razón? Pamela estaba rodeada de seguidores del Barcelona, por lo que celebrar los goles del Madrid no era tan sencillo como seguramente le habría gustado.

“Gol de Mbappé. No puedo gritar”, dijo muy emocionada en un video que compartió y en el que se nota que no pudo celebrar como deseaba.

Así que, aunque pudo disfrutar en vivo de uno de los duelos más llamativos del fútbol internacional, la madridista tuvo que medirse un poquito a la hora de demostrar su emoción en medio de tanto aficionado azulgrana.

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Muñoz tuvo la oportunidad de vivir de cerca la cobertura del Mundial de fútbol de 2026, por lo que ya está acostumbrada a vivir estos vibrantes partidos cerca de la cancha.