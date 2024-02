Periodistas de Repretel se casan y alistan un pachangón que nadie se querrá perder

Melissa Umaña y Diego Vargas se comprometieron a mediados de octubre del año pasado. (Cortesía)

Este 2024 será de mucho corre corre para los periodistas de Repretel Diego Vargas y Melissa Umaña, quienes ya se encuentran en los preparativos de su boda, a pesar de que el “sí, acepto” lo darán hasta abril del próximo año.

Vargas es bastante conocido por su trabajo en Informe 11: Las Historias, que con el tiempo le valió el apodo de El Mochilero; mientras que Umaña es un rostro muy familiar porque aparece todas las mañanas en el programa Giros.

LEA MÁS: Periodistas de Repretel se fueron de “luna de miel” adelantada, pero el frío se paseó en la diversión

La pareja se conoció en Repretel hace unos seis años, se hicieron novios a mediados del 2021 y en octubre del año pasado, en Universal Studios de Hollywood (Los Ángeles, California, Estados Unidos), él le pidió a Meli la mano.

“Compré el anillo un par de semanas antes de salir del país, iba bastante nervioso porque en mi vida había dado un anillo; no sabía ni dónde esconderlo de Meli pero ahí me la jugué y cuando fuimos a los Estudios Universal, en Los Ángeles, dije que era el momento y el lugar, y me fui valiente”, resumió Vargas.

Según contó, le dijo a Melissa que le tomaría una foto de espalda frente a una fuente que hay en la entrada al parque temático; le advirtió que no volviera a ver, buscó a alguien cercano y a como pudo en inglés (no habla ese idioma) le pidió que grabara el video del momento.

Melissa Umaña y Diego Vargas se comprometieron en Universal Studios Hollywood. (Cortesía)

“Me puse de rodillas y, en ese momento, saqué el anillo y se lo di. Fue muy vacilón porque después le dije al carajo que me ayudó con el video que ‘thank you’ (gracias) y resulta que hasta después me di cuenta que hablaba español porque era de Honduras”, dijo El Mochilero.

La periodista de Giros confesó que el momento del compromiso fue muy especial para ella y que la propuesta no la tomó del todo por sorpresa porque era un tema del que ya habían hablado, principalmente porque Diego tiene un hijo de cuatro años de una relación anterior.

“Sabía que, eventualmente, se iba a dar (la propuesta) pero no me lo esperaba para ese momento. Fue una gran sorpresa verlo así de rodillas y la gente aplaudiendo. Yo temblaba cuando lo vi, y lloré porque es un momento muy emotivo, pero muy bonito”, contó Umaña.

LEA MÁS: ¡Pura humildad! Con platillo muy tico, pareja de periodistas antojó a todos en Disney

En preparativos

Cuatro meses después de eso, los enamorados ya comienzan a darle forma a la boda y piensan en un pachangón donde los lujos y las excentricidades quedarán de lado.

La pareja se casará por la Iglesia católica en Pérez Zeledón –de donde es oriunda Meli– y el fiestón están pensando hacerlo en un rancho de la zona, de hecho ya vieron uno que los dejó muy complacidos porque hasta piscina tiene.

Diego Vargas y Melissa Umaña son novios desde hace casi tres años, aunque se conocen desde hace 6. (Cortesía)

“Queremos una boda más informal con una gran fiesta con familiares y amigos. Soñamos con que sea un buen pachangón tipo turno”, adelantó Melissa.

LEA MÁS: Dos periodistas de Repretel se dieron una escapadita fuera del país

Su futuro esposo, por su lado, contó: “Estamos ahorrando este año para casarnos en abril del 2025 y sí, a nosotros nos gusta algo más de pueblo como eran antes los casorios; comer garbanzos, picadillos, que haya buen bailongo”.

Diego reveló que hasta han pensado en que haya un chancho encebado para el vacilón, porque si hay algo que no puede faltar en una celebración de ellos es el buen jolgorio.

“Lo que queremos es que no falte la alegría, el vacilón… Que la gente lo disfrute y, precisamente es por eso que no queremos que sea tan formal porque la idea es que sea una actividad para disfrutar”, agregó el paseador de Informe 11.

Hasta el momento, la lista de invitados va por 200 entre amigos de mucha confianza y familia, pero ellos reconocen que deben reducir un poco el número de asistentes.

LEA MÁS: Video: Así baila el Mochilero una famosa y sabrosísima canción

Diego Vargas y Melissa Umaña son bien paseadores. (Cortesía)

Como muñequitos

Aunque todo lo quieren con un sello muy criollo, lo que sí no está en discusión es que ese día los dos vestirán las ropas tradicionales de novios.

Diego dice que él quiere ir bien catrineado y formal, y su enamorada se ve en un vestido blanco bien bonito pero sencillo.

“Ahorita estamos tranquilos pero conforme vaya acercándose más la fecha más nervioso se pone uno. Meli ya estuvo en Pérez Zeledón y vio un lugar que podría servirnos para la fiesta pero tenemos que ver otras opciones. La idea es preparar las cosas con tiempo para no andar en carreras al final”, afirmó Vargas.

Sobre cómo viven sus compañeros de trabajo este compromiso, uno de los más emocionados es el presentador de Giros, Ítalo Marenco, quien ya hasta ofreció ser el maestro de ceremonias y animador de la pachanga, según comentaron los enamorados.

Diego Vargas es muy conocido como el Mochilero de Informe 11: Las Historias.

La luna de miel es otro tema que suele estar entre los preparativos de una boda, pero en el caso de ellos no, ya que sueñan con pasear juntos ojalá toda la vida.

LEA MÁS: Periodista de Repretel quiere una larga vida, pero disfruta el “hoy” como si fuera su último día

No descartan que se vayan a la playa unos días a festejar solitos, pero no es algo que les esté quitando el sueño en este momento, además de por los gastos que tendrán.

En La Teja estaremos pendientes de esa particular celebración y desde ya les deseamos a Diego y Melissa que su amor les dure para toda la vida.