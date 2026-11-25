Los presentadores de Buen día se colocaron un lazo naranja este 25 de noviembre. (redes/Facebook)

Si este miércoles 25 de noviembre vio a los presentadores de Buen día, de Teletica, luciendo un pequeño lazo naranja en su ropa, hay una razón muy importante detrás de ese detalle.

El moño naranja es un símbolo de solidaridad y concientización sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Su uso está relacionado con el Día Naranja y la campaña ÚNETE de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que busca visibilizar esta problemática y promover su eliminación.

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La fecha tampoco pasa inadvertida en Costa Rica, pues este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por eso, colectivos feministas, organizaciones religiosas y movimientos estudiantiles convocaron a una marcha en el centro de San José. La movilización, organizada por la FEUCR, arrancará a las 4 p. m. en el parque de La Merced y llegará hasta la Plaza de la Democracia, donde habrá actividades culturales, recitales y pronunciamientos.

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Así que el lazo que lucieron los presentadores del programa matutino no fue un simple accesorio, sino un llamado a crear conciencia sobre una realidad que sigue afectando a miles de mujeres y niñas.