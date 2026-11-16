¡Ya es oficial! Presentadora de Buen día tiene un nuevo amor

Jennifer Segura, presentadora de Buen día, ya deja ver su nueva relación en redes. (redes/Facebook)

La presentadora de Buen día Jennifer Segura ya no oculta su relación con el deportista Sergio Solano, hermano de la exmiss Costa Rica Johanna Solano.

La pareja compartió este domingo en sus redes sociales una fotografía en la que dejó claro que lo suyo va más allá de una amistad, pues no solo están disfrutando de su romance, sino que también comparten su pasión por el ejercicio.

Incluso, en la foto de ambos frente al espejo del gym, Sergio le puso un corazón.

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Al parecer, ambos encontraron en el otro a alguien con quien compartir varios de sus gustos, pues no solo disfrutan juntos del amor por los animales y los paseos a la playa sino que también ir al gimnasio.

Los rumores sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza desde octubre, cuando Sergio publicó varias fotografías junto a Jennifer durante un paseo por Manzanillo, en el Caribe Sur. Una de las imágenes llamó especialmente la atención porque la acompañó con la canción “Qué bonito te queda el mar”, del cantante Kapo.

Jennifer Segura y Sergio Solano no solo comparten su amor por la playa sino también el ir al gimnasio juntos. (redes/Instagram)

Pocos días después, la presentadora apareció en una reunión familiar en la casa de la mamá de Sergio, donde compartió con Johanna y otras integrantes de la familia mientras veían Mira quién baila.

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Jennifer también había dado de qué hablar al referirse al amor en el pódcast Nosotras al aire, donde contó que se había enamorado de alguien a quien años atrás quizá no habría considerado como pareja.

Ahora, con esta nueva publicación, la pareja parece haber dejado atrás las pistas y decidido mostrar abiertamente que está viviendo una bonita etapa juntos.