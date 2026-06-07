¿Por qué la hija de Shirley Álvarez apareció con ambos pies vendados?

Jimena Cuadra contó que tuvo que cambiar temporalmente los zapatos cerrados por sandalias tras una operación en las uñas de los pies. (Instagram/Instagram)

Jimena Cuadra, hija de la presentadora Shirley Álvarez, llamó la atención de sus seguidores al aparecer en redes sociales con ambos dedos gordos de los pies vendados.

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La joven, quien actualmente también se desempeña como DJ, explicó que esta semana fue sometida a una operación en las uñas de los dedos gordos, por lo que ahora debe cuidar la zona mientras se recupera.

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Pero la situación se volvió un pequeño dolor de cabeza porque tenía un cumpleaños al que debía asistir y, por recomendación médica, no podía utilizar el tipo de calzado que acostumbra.

“Me operaron las uñas esta semana, entonces tengo que ir en sandalias cosa que no me hace gracia”, contó en sus historias de Instagram.

Jimena Cuadra es la única hija de Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Jimena explicó que normalmente usa zapatos cerrados, pero en esta ocasión debía optar por sandalias para evitar molestias y permitir que la herida respirara adecuadamente.

La guapa apenas tenía un par de sandalias, por lo que decidió ir de compras junto a su mamá para encontrar una opción cómoda para la ocasión.

Jimena Cuadra mostró los vendajes en sus pies y contó cómo ha sido su recuperación tras la operación. (captu/captura)

La hija de Shirley Álvarez tuvo que salir de compras luego de descubrir que casi no tenía sandalias en su clóset. (captu/captura)

Durante la búsqueda mostró varios modelos y al final se quedó con unas que, según dijo estaban suavecitas y además tenían un tacón bajito que le resultó perfecto para el evento.

Con buen humor, la hija de Shirley Álvarez compartió la experiencia con sus seguidores mientras continúa recuperándose de la intervención.