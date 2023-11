¿Por qué no clasificó Lisbeth Valverde en Miss Universo? Expertos sacan conclusiones

Lisbeth Valverde tenía todo para disputar la corona del Miss Universo. (Instagram)

Ni Lisbeth Valverde, ni Costa Rica entera y menos los expertos nacionales en certámenes de belleza. Nadie entendió el por qué la miss Costa Rica 2023 no avanzó a la primera ronda clasificatoria del Miss Universo.

Muchas miradas apuntaban a ella, no solo del país, también de afuera, quienes reconocían la belleza de la tica, pero sobre todo la actitud, la humildad y las ganas de llegar bien lejos en el certamen internacional.

Las cosas no se le dieron a la costarricense, quien ya estalló en llanto al reconocer el gran dolor que tiene por quedarse en el camino y no cumplir su objetivo de avanzar, al menos, a la primera etapa del concurso.

¿Qué pasó?

Dos reconocidos expertos costarricenses en concursos de belleza sacaron sus conclusiones a pedido de La Teja.

Se trata de Adriano Núñez y Basilio Quesada, quienes fueron de los que vieron en Lis muchísimo potencial para llegar lejos en el Miss Universo.

“Estoy con la boca abierta. Este es el año de la inclusión definitivamente (una plus, una mujer trans y una señora en el top 20). Las organizaciones deberán actualizarse. Con respecto a Costa Rica me ha dolido mucho que Lisbeth no clasificara, la he seguido y me pareció que hizo un gran trabajo. Le agradezco que nos hizo soñar con un campo en ese top. Vendrán mil cosas buenas para ella”, consideró Adriano Núñez, el primer director de concursos que tuvo Valverde hace 12 años.

Lisbeth Valverde lloró del dolor tras quedar descalificada del Miss Universo. (Instagram)

Basilio Quesada también encuentra algo de peso en el tema de la inclusividad, el hecho de que la tica no haya avanzando en el concurso.

“Merecía (Lisbeth) ser top. Ella hizo un trabajo impecable. Creo que la organización (del Miss Universo) manejó sus cartas a conveniencia y el peso de la banda fue tomado en cuenta. Me duele porque nos representó superbién”, opinó Quesada.

El top 20 del Miss Universo lo conformó Nicaragua, España, Puerto Rico, Namibia, Venezuela, India, Tailandia, Chile, Jamaica, Estados Unidos, Nepal, Perú, Camerún, Colombia, Pakistán, Australia, Filipinas, Portugal, Sudáfrica y El Salvador.

En esa selección se evidencia la inclusividad a la que está apostando la organización del Miss Universo, tras cambiar las reglas de participación, pues entre ellas está Miss Nepal (que es la primera participante talla plus), Miss Colombia (la primera participante casada y con hijos) y Miss Portugal (quien es una mujer transexual).

Lisbeth Valverde llora tras ser eliminada de Miss Universo

A Lisbeth le mandamos todo el agradecimiento desde Costa Rica por su gran desempeño en el Miss Universo.