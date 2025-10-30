¿Por qué todos hablan de Sydney Sweeney? Las fotos de su vestido lo explican

La actriz Sydney Sweeney volvió a captar la atención del público y la prensa internacional durante la gala Variety Power of Women, celebrada en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles. Su elección de vestuario, un diseño firmado por Christian Cowan, convirtió su paso por la alfombra roja en uno de los momentos más comentados de la noche.

La protagonista de Euphoria se convirtió en una de las figuras más comentadas del Variety Power of Women 2025, celebrado en Beverly Hills. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Un diseño que marcó la alfombra roja

Sweeney, de 28 años, fue una de las homenajeadas del evento organizado por la revista Variety, que celebra el talento y la influencia de mujeres destacadas en el mundo del entretenimiento.

Para la ocasión, la actriz lució un vestido Christian Cowan x Elias Matso, perteneciente a la colección Primavera-Verano 2026, caracterizado por su estructura moderna y detalles de cristal en la cintura.

El propio diseñador compartió en redes sociales imágenes del vestido y destacó el trabajo artesanal que llevó a cabo su equipo para crear una pieza que uniera innovación y elegancia.

Sydney Sweeney brilló en el evento Variety Power of Women con un vestido de alta costura diseñado por Christian Cowan. (MAYA DEHLIN SPACH/Getty Images via AFP)

Elegancia y mensaje

Durante la gala, Sweeney combinó el vestido con un maquillaje natural, un peinado bob y joyería minimalista, lo que resaltó un estilo sofisticado y equilibrado. Su look fue ampliamente elogiado por críticos de moda y seguidores, que destacaron su presencia serena y el mensaje de confianza que proyectó en el escenario.

La actriz aprovechó su discurso de agradecimiento para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la industria audiovisual.

“Las mujeres somos más que nuestra imagen. Podemos liderar, crear e inspirar a otras personas a creer en sí mismas”, expresó la intérprete.

Sydney Sweeney compartió un cálido momento con Sharon Stone durante el evento Variety Power of Women, que reconoció a mujeres influyentes de Hollywood. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Una gala dedicada al talento femenino

El evento Variety Power of Women también rindió homenaje a otras figuras reconocidas como Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger y Jamie Lee Curtis, quienes fueron aplaudidas por su compromiso social y su trayectoria artística.

Con este nuevo reconocimiento, Sydney Sweeney consolida su lugar como una de las jóvenes más influyentes de Hollywood, combinando talento, autenticidad y una clara visión sobre el empoderamiento femenino.

La actriz Sydney Sweeney optó por un maquillaje natural y un corte bob elegante durante la gala Variety Power of Women en Los Ángeles. (MAYA DEHLIN SPACH/Getty Images via AFP)

