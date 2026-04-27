Presentador de Giros y su novia se llevaron un susto al descubrir un intruso en su habitación de hotel

El presentador de Giros, Rafa Pérez, y su novia, la exreina de belleza Mahyla Roth, vivieron un momento inesperado durante su visita al Caribe costarricense.

Rafa Pérez, presentador de Giros, quedó impresionado con el intruso que se les metió en la habitación. (redes/Instagram)

La pareja se encuentra disfrutando de unos días en Puerto Viejo de Limón, aprovechando que este lunes Rafa debía realizar una transmisión especial desde esa zona.

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Rafa Pérez y su novia se encontraron un intruso en la habitación de un hotel

Sin embargo, lo que parecía una noche tranquila cambió por completo cuando regresaron a su habitación después de ir a la playa y se toparon con un intruso bastante peculiar.

Al entrar al cuarto, descubrieron que un perezoso se había metido en la ducha, acomodándose tranquilamente en una de las estructuras del baño.

“Ustedes no saben lo que nos acaba de pasar, estoy aquí en la habitación lavándome los pies y vean lo que tenemos aquí… un lujo, impresionante”, dijo Rafa en un video que compartió en sus redes, mientras mostraba al animal.

Mahyla también se mostró sorprendida y fascinada al tener tan de cerca a uno de los animales más emblemáticos de Costa Rica.

Rafa Pérez contó que el perezoso estaba dentro del área de la ducha. (redes/Instagram)

¿Durmieron con él?

Rafa nos contó que se están hospedando en un hotel que está inmerso en la naturaleza y que la habitación está construida alrededor de un enorme árbol; por ende, llegan todo tipo de animales.

Al final decidieron quedarse contemplando al perezoso desde un sillón para ver qué hacía y hasta llamaron por videollamada a sus familiares para que también vieran semejante belleza de cerca.

“Yo no lo había visto, fue impresionante. Fue como ver un animatrónicos o una escultura que puso ahí el hotel. Obviamente, no lo molestamos, mucho menos, ni tampoco nos le acercamos tanto porque ellos tienen todo un ecosistema dentro. Lo que hicimos fue tomarnos unas fotos juntos, hacer un video y Mahyla llamó a su mamá por videollamada, yo llamé a la mía, porque sí fue muy sorprendente, estaba muy bajito, muy a nuestro nivel”, dijo.

Rafa Pérez y su novia Mahyla Roth estaban asombrados con su visitante. (redes/Instagram)

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Al final, el perezoso decidió guindarse al árbol que estaba dentro de la habitación y a su ritmo se fue alejando del lugar.

Por dicha, todo quedó en una anécdota y ambos disfrutaron de este inesperado encuentro con la naturaleza.