Rafa Pérez, de Repretel, jamás imaginó lo que le pasaría en la fiesta de su novia Mahyla Roth

El presentador de Repretel, Rafa Pérez, vivió una situación que jamás imaginó durante la fiesta de cumpleaños de su guapa novia, Mahyla Roth.

Miss Costa Rica 2025 cumplió 27 años el pasado viernes 13 de marzo y el fin de semana celebró su vuelta al Sol con un lindo picnic en una finca de Dulce Nombre de Cartago, rodeada de familiares y personas cercanas.

Rafa Pérez, de Repretel, dedicó este lunes un lindo mensaje cumpleañero a su novia Mahyla Roth. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

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Un cumpleaños celebrado con picnic

A través de sus redes sociales, Mahyla Roth compartió varias fotografías del especial momento que vivió durante el fin de semana.

Este lunes fue su novio, Rafa Pérez, quien también publicó algunas imágenes de la celebración y aprovechó para dedicarle un romántico mensaje público a la modelo.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te bendiga siempre, que todos los anhelos positivos de tu corazón se hagan realidad. Que siempre seas muy plena y feliz. Te amo”, expresó Rafa en su mensaje.

Rafa Pérez, de Repretel, deseó feliz cumpleaños a su amada novia con este mensaje. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

Una divertida coincidencia

El presentador también contó que la pasaron muy bien en familia celebrando el cumpleaños de Mahyla, pero en medio del festejo ocurrió una situación tan curiosa como inesperada.

Según relató el propio comunicador, él y un tío de su novia llegaron vestidos exactamente igual a la fiesta.

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“Fue muy divertido que tío Leo y yo llegáramos uniformados”, escribió Pérez al revelar la particular coincidencia.

Camisas iguales en plena celebración

Para la ocasión, Rafa eligió una camisa de manga larga color blanco de una marca muy famosa y un pantalón azul, combinación que, para sorpresa suya, también llevaba el tío Leo.

El familiar vistió exactamente la misma camisa que llevaba la figura de canal 6, lo que provocó risas entre los presentes y entre quienes vieron las fotos en redes sociales.

El momento le causó mucha gracia al presentador, quien incluso compartió una fotografía junto a su “gemelo” durante la original celebración con la que festejaron a Mahyla Roth.

Rafa Pérez, de Repretel, contó la divertida situación que pasó en la fiesta de su novia porque una tío llegó vestido igualito que él. Fotofrafía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

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