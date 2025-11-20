Rafa Pérez sorprende con aventura exótica en Tailandia mientras espera la final del Miss Universo

Rafa Pérez, presentador de Giros, ya está en Tailandia y está realmente sorprendido con la belleza de este país. (redes/Instagram)

El presentador Rafa Pérez de Giros, de Repretel, ya puso pie en Bangkok, Tailandia, justo a tiempo para apoyar en primera fila a su novia, la guapísima Mahyla Roth, quien este jueves en la noche buscará la corona de Miss Universo 2025.

Rafa viajó acompañado de dos primos, quienes decidieron unirse al paseo como parte de la celebración de su cumpleaños (18 de noviembre), y también para darle apoyo a la reina costarricense en la competencia más importante de su vida.

Apenas aterrizó en esta ciudad, el conductor de Repretel empezó a compartir en sus redes sociales varias curiosidades que se ha ido topando y que lo tienen encantado con lo colorido, organizado y culturalmente distinto que es ese país.

Rafa Pérez mostró algunas curiosidades al llegar a Tailandia

Una de las experiencias que más llamó la atención fue cuando se metió a un mercado local donde venden insectos disecados listos para comer.

“Superexótico, vean, es impresionante. Muy exótico, muy llamativo, muy colorido, muy diferente, pero muy bien”, comentó mientras mostraba, entre risas y sorpresa, unas bandejas de alacranes perfectamente acomodados y listos para que cualquiera se los lleve a la boca.

Hace pocas hora se anunció que Mahyla Roth ganó el premio a la más fotogénica de Miss Universo 2025. (Instagram/Instagram)

Eso sí, lo que más lo emociona es ver a Mahyla en acción este jueves y hacerle sentir de cerquita el apoyo y el cariño que todo Costa Rica le ha enviado.

Rafa y sus primos ya están listos para gritar a todo pulmón: “¡Vamos, Costa Rica!“, y confiados en que Mahyla hará historia desde el otro lado del mundo. ¡Llegó el día!