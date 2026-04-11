Rafa Pérez, de Repretel, vivió aterradora experiencia en centro comercial

El presentador y locutor Rafa Pérez dejó a sus seguidores impactados al contar una inquietante experiencia que vivió la noche de este viernes en un centro comercial que, según las imágenes, es de Alajuela.

El comunicador fue contratado para grabar un comercial en el lugar, por lo que ingresó al mall después de las 10 de la noche, cuando ya estaba completamente cerrado.

Rafa Pérez es presentador del programa de Repretel, Giros. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

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Un sonido que lo dejó helado

Mientras recorría los pasillos vacíos, Rafa Pérez comenzó a notar algo fuera de lo común: extraños gritos que no lograba explicar.

“No sé si se logran escuchar, pero ahorita estoy en el centro comercial, son las 10:30 de la noche y estamos grabando un comercial, por eso vinimos a esta hora; pero no ha dejado de sonar como gritos. No sé si se logran captar en el video, pero escuchen, y no hay nadie en el mall, obviamente todo está cerrado”, dijo.

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Esto le pasó a Rafa Pérez en un centro comercial de Alajuela

Audios que espantan

El presentador compartió el sonido ambiente y los ruidos sí se perciben claramente.

Pérez permaneció en el lugar hasta cerca de la medianoche y, al salir, comparó la experiencia con una conocida película.

“Lo de los sustos sí fue impresionante”, finalizó, asegurando que se sintió como en Una noche en el museo.

El comunicador, eso sí, evitó mencionar el nombre del centro comercial donde ocurrió el hecho.

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