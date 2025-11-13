Farándula

Presentador Rafa Pérez se topó a una expresentadora de Repretel en su viaje por Dubái

El presentador Rafa Pérez se encontró a una excompañera de Repretel en su paso por Dubái, camino al Miss Universo

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez

Rafa Pérez, presentador de Giros, vivió una coincidencia de esas que inmediatamente nos hace decir: ¡Qué pequeño es el mundo!

El conductor de la revista matutina de canal 6 se encuentra actualmente en Dubái, mientras viaja a Tailandia, donde irá a apoyar a su novia, Mahyla Roth.

Rafa Pérez se encontró con una "vieja compañera" en Dubai

Resulta que mientras disfrutaba de los impresionantes paisajes de ese país, Rafa se topó nada más y nada menos que con la expresentadora Patricia Figueroa; es decir, su excompañera de Repretel.

LEA MÁS: Rafa Pérez es baja temporal en Giros de Repretel y esta es la razón de su ausencia

Ambos coincidieron por pura casualidad en uno de los destinos más llamativos del Medio Oriente, y no dudaron en inmortalizar el momento con una fotografía que compartieron en redes, dejando claro que la amistad y los buenos recuerdos siguen intactos.

Rafa Pérez y Patricia Figueroa se reencontraron de pura casualidad en Dubái.
Rafa Pérez y Patricia Figueroa se reencontraron de pura casualidad en Dubái. (redes/Instagram)

Patricia, quien también fue parte del programa Giros, anda disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su esposo, su hija y el yerno, mientras que Rafa continúa su travesía hacia el Miss Universo 2025.

Definitivamente, las vueltas de la vida pueden juntar a los ticos hasta en el otro lado del planeta.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Rafa PérezGirosDubaiPatricia FigueroaRepretel
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.