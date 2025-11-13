Presentador Rafa Pérez se topó a una expresentadora de Repretel en su viaje por Dubái

Rafa Pérez, presentador de Giros, vivió una coincidencia de esas que inmediatamente nos hace decir: ¡Qué pequeño es el mundo!

El conductor de la revista matutina de canal 6 se encuentra actualmente en Dubái, mientras viaja a Tailandia, donde irá a apoyar a su novia, Mahyla Roth.

Rafa Pérez se encontró con una "vieja compañera" en Dubai

Resulta que mientras disfrutaba de los impresionantes paisajes de ese país, Rafa se topó nada más y nada menos que con la expresentadora Patricia Figueroa; es decir, su excompañera de Repretel.

Ambos coincidieron por pura casualidad en uno de los destinos más llamativos del Medio Oriente, y no dudaron en inmortalizar el momento con una fotografía que compartieron en redes, dejando claro que la amistad y los buenos recuerdos siguen intactos.

Rafa Pérez y Patricia Figueroa se reencontraron de pura casualidad en Dubái. (redes/Instagram)

Patricia, quien también fue parte del programa Giros, anda disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su esposo, su hija y el yerno, mientras que Rafa continúa su travesía hacia el Miss Universo 2025.

Definitivamente, las vueltas de la vida pueden juntar a los ticos hasta en el otro lado del planeta.