Presentadora de canal 7 es la novena participante confirmada en Mira quién baila

Los 10 bailarines de esta nueva temporada de MQB ya están, así como 9 de los 10 participantes famosos. (Instagram/Instagram)

Ya se dio a conocer el nombre de la novena participante confirmada para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) que arranca el próximo 7 de setiembre.

Se trata de la presentadora de Buen día, Thais Alfaro, quien también presenta el programa de canal 7, Los Doctores.

LEA MÁS: Melania Villalta confirmó una inesperada noticia sobre su relación con Jeikel Venegas

Su participación en el formato de Teletica fue anunciada por el cantante Jeff On, quien estuvo de invitado este martes en De boca en boca.

Con ella ya estarían las cinco las mujeres de la competencia: Ivonne Cerdas, Mariana Uriarte, Ericka Morera y Katherinne Campbell.

Thais Alfaro es presentadora de Buen día. (Instagram/Instagram)

Mientras que, en el caso de los hombres solo han confirmado a cuatro: Neto Rangel, Daniel Montoya, Randall “Chiqui” Brenes y al exparticipante de Nace una estrella, que lo anunciaron este lunes.

Es decir, solo falta uno que se dice es el presentador Ítalo Marenco, quien renunció a Repretel, tras 11 años en esta televisora, para abrirse paso en canal 7 a través de este formato.

LEA MÁS: Melania Villalta puso nervioso a jugador de Saprissa y su reacción dio de qué hablar

Thais no es una desconocida en la pista de baile de canal 7. La guapa periodista e influenciadora en redes sociales se presentó en una gala del desaparecido Dancing with the Stars en el 2018.

Thais Alfaro sacará los pasos prohibidos en la segunda temporada de Mira quién baila. Fotografía: Instagram Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Ella fue la invitada a una de las galas del reality de ballroom en su quinta temporada en el segmento “El baile de las estrellas”. Thais se movió a ritmo de salsa en línea y en la pista la acompañó Billy Corado.

En declaraciones al sitio web de Teletica, Thais mencionó que cuando Teletica Formatos le hizo la invitación, a ella le dio algo de susto.

“Sentí mucha emoción y también un poco de susto. Es una propuesta diferente, pero muy bonita, y la recibí con el corazón agradecido”, afirmó.