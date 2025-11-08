Farándula

Presentadora de Repretel se lleva amarga sorpresa al recuperar su maleta perdida tras viaje a Europa

Figura de canal 6 recibió el equipaje este viernes a tres meses de su regreso al país

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La presentadora de Repretel, Sael “Sasa” Gómez, se llevó una desagradable sorpresa este viernes luego de recuperar su maleta perdida de un viaje que hizo por Europa hace tres meses.

Según contó la presentadora de Giros, el equipaje no llegó con ella el 14 de agosto, cuando aterrizó en Costa Rica tras su aventura por el Viejo Continente. Después de varias gestiones y enojos, este viernes finalmente la recuperó, pero el “reencuentro” fue bastante amargo.

Sael “Sasa” Gómez
Sael “Sasa” Gómez regresó a canal 6 hace unas semanas para presentar el programa Giros. Fotografía: Instagram Sael Gómez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Repretel trae de vuelta a esta presentadora para cubrir incapacidad de Charlyn López en Giros

De vuelta en la pantalla de canal 6

Sasa Gómez regresó a la pantalla de canal 6 hace 22 días para cubrir la incapacidad de Charlyn López en Giros, y según supo La Teja, la guapa seguirá por un tiempo más en el programa.

Este viernes, Sael fue en dos ocasiones al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para recuperar sus pertenencias.

Presentadora de Repretel se lleva desagradable sorpresa al recuperar maleta perdida

“Pésimo servicio”, denunció la presentadora

Cuando llegó la primera vez, en la mañana, no pudo hacer la gestión porque el personal de la aerolínea entraba a trabajar en la tarde. Al regresar por segunda vez, se la entregaron, pero para su sorpresa, la maleta venía toda rota.

“Desde el 14 de agosto viajé, tres meses después y me la entregan así. Pésimo servicio”, denunció Sael en sus historias de Instagram, etiquetando a la aerolínea europea con la que viajó en señal de reclamo.

LEA MÁS: Sael “Sasa” Gómez es la nueva presentadora de Giros y así fue su llegada a Repretel

Sael “Sasa” Gómez
Sael “Sasa” Gómez mostró la desagradable forma en que recibió su maleta perdida. Fotografía: Instagram Sael Gómez. (Instagram/Instagram)

Así le devolvieron su equipaje

Sael mostró que la maleta venía totalmente reventada en un lado, dejando expuestas sus pertenencias. Además, una de las ruedas estaba prácticamente inservible.

En fotos y videos, Sasa mostró la forma en que le devolvieron su equipaje y, de verdad, ¡es para enojarse!

Sael “Sasa” Gómez
Sael “Sasa” Gómez junto a Maricrís Rodríguez, Charlyn López y Rafa Pérez en Giros. Fotografía: Instagram Giros. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sael GómezRepretelGirosCanal 6
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.