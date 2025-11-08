Presentadora de Repretel se lleva amarga sorpresa al recuperar su maleta perdida tras viaje a Europa

La presentadora de Repretel, Sael “Sasa” Gómez, se llevó una desagradable sorpresa este viernes luego de recuperar su maleta perdida de un viaje que hizo por Europa hace tres meses.

Según contó la presentadora de Giros, el equipaje no llegó con ella el 14 de agosto, cuando aterrizó en Costa Rica tras su aventura por el Viejo Continente. Después de varias gestiones y enojos, este viernes finalmente la recuperó, pero el “reencuentro” fue bastante amargo.

Sael “Sasa” Gómez regresó a canal 6 hace unas semanas para presentar el programa Giros. Fotografía: Instagram Sael Gómez. (Instagram/Instagram)

De vuelta en la pantalla de canal 6

Sasa Gómez regresó a la pantalla de canal 6 hace 22 días para cubrir la incapacidad de Charlyn López en Giros, y según supo La Teja, la guapa seguirá por un tiempo más en el programa.

Este viernes, Sael fue en dos ocasiones al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para recuperar sus pertenencias.

“Pésimo servicio”, denunció la presentadora

Cuando llegó la primera vez, en la mañana, no pudo hacer la gestión porque el personal de la aerolínea entraba a trabajar en la tarde. Al regresar por segunda vez, se la entregaron, pero para su sorpresa, la maleta venía toda rota.

“Desde el 14 de agosto viajé, tres meses después y me la entregan así. Pésimo servicio”, denunció Sael en sus historias de Instagram, etiquetando a la aerolínea europea con la que viajó en señal de reclamo.

Sael “Sasa” Gómez mostró la desagradable forma en que recibió su maleta perdida. Fotografía: Instagram Sael Gómez. (Instagram/Instagram)

Así le devolvieron su equipaje

Sael mostró que la maleta venía totalmente reventada en un lado, dejando expuestas sus pertenencias. Además, una de las ruedas estaba prácticamente inservible.

En fotos y videos, Sasa mostró la forma en que le devolvieron su equipaje y, de verdad, ¡es para enojarse!