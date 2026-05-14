Presentadores de Sábado feliz “regañaron” a Mimi Ortiz y hasta el oficial de seguridad tuvo que intervenir

El programa Sábado feliz se trasmite los sábados, pero se graba los jueves en uno de los set de Teletica. (Instagram/Instagram)

La grabación de Sábado feliz este jueves arrancó con risas, vacilón y una “enjachada” que tuvo como protagonista a Libni “Mimi” Ortiz.

Como ya es tradición antes de cada programa, los presentadores de Canal 7 llegan tempranito a Teletica para arreglarse, compartir el almuerzo y hacer la reunión previa a la grabación del espacio que se transmitirá este sábado. Sin embargo, parece que Mimi llegó con el tiempo tallado porque dejó su lujoso carro parqueado “a la carrera”.

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Resulta que la presentadora dejó las llantas montadas sobre la línea amarilla del espacio de parqueo dentro de las instalaciones del canal, detalle que no pasó desapercibido para sus compañeros Johnny López y Mauricio Hoffmann.

Mimi Ortiz fue "enjachada" por sus compañeros de Teletica

Lejos de quedarse callados, ambos aprovecharon para pegarle tremenda vacilada y hasta llamaron al guarda de seguridad para “reportar la situación”.

“¡Don José, don José, revisemos esto!”, gritaba Hoffmann mientras grababan el curioso momento y se reían de la forma de parquear de Mimi.

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Cuando la presentadora finalmente llegó a su carro y vio semejante “enjache público”, no supo si darle más risa o más pena.

Entre carcajadas, aceptó el “parte” improvisado de sus compañeros, quienes no dejaron pasar la oportunidad de vacilarla y subir a sus redes lo acontencido en el parqueo dentro de canal 7.