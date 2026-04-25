Mauricio Hoffmann ya exhibe herencia que le dejó su papá Nelson Hoffmann

El presentador Mauricio Hoffmann conmovió este sábado al mostrar parte de la herencia de su papá, Nelson Hoffmann, quien falleció el 26 de junio del año pasado tras sufrir un infarto, a los 74 años.

Se trata de un recuerdo cargado de historia, cariño y televisión, que ahora ocupa un lugar muy especial dentro de su hogar.

Mauricio Hoffmann junto a su recordado papá don Nelson Hoffmann en los tiempos de Hola Juventud. (redes/Facebook)

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Una colección única llena de recuerdos

Fue Majo Ulate quien reveló en redes sociales el detalle que heredó el presentador de De boca en boca, tras la partida de su progenitor, ampliamente recordado en Teletica.

Ulate compartió un video en Instagram donde mostró una impresionante colección de portadas de discos de acetato autografiadas, que don Nelson reunió durante su etapa en el recordado programa Hola Juventud.

Los propios artistas firmaron estos discos cuando fueron entrevistados por él, lo que convierte la colección en una verdadera joya.

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Un espacio cargado de emoción

Ahora, esa significativa herencia luce en una de las paredes de la casa de Mauricio, donde decidió darle un lugar especial lleno de simbolismo.

“Cosa tres del día: por fin darle lugar a las portadas autografiadas de Hola Juventud de mi suegrito”, afirmó Ulate.

En el video también se observa a Hoffmann midiendo cuidadosamente los espacios entre cada portada para que todo quedara perfectamente alineado y la pared luciera impecable.

Un legado que marcó su historia

Cabe recordar que Mauricio Hoffmann también dio sus primeros pasos en la televisión gracias a Hola Juventud, lo que luego le abrió las puertas en Sábado feliz y lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Teletica.

Mauricio Hoffmann recibió esta joyita como herencia después de la muerte de su papá. (Instagram/Instagram)

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Hoy, ese legado no solo forma parte de su historia profesional, sino también de un rincón muy especial en su hogar.